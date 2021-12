I sorg over kollegaens død: - Det er vanvittigt trist

'Oh. Det vidste jeg ikke.'

Sådan skriver Anders Lund Madsen i en sms, da vi kontakter ham for at få en reaktion på Povl Høst-Madsens død i en alder af 83.

- Hvor gammel var han? Som du nok kan regne ud, så havde jeg ikke talt med ham længe. Det er vanvittigt trist, konstaterer den skæggede mediemand, da vi kort efter ringer ham op.

Anders Lund Madsen og hans mentor Povl Høst-Madsen arbejdede gennem syv år tæt sammen her på Ekstra Bladet, hvor de stod for sjove og spøjse indslag på bagsiden af papiravisen.

Den sidste frygtløse

Og så delte de efternavn. Derfor blev de, qua den store aldersforskel, kaldt for 'unge og gamle Madsen'.

- Det er et godt langt liv, når man er 83. Men jeg er ked af det, for han vil mangle. Han har trukket sig tilbage i mange år, men han er den sidste frygtløse journalist, tror jeg – i hvert fald som jeg kender. Ikke 'frygtløs' som i en, der stillede ondsindede spørgsmål, men en som kunne stille dumme spørgsmål og ikke give op, før han fik et klogt svar. Det er noget ekstremt sjældent og noget, som kræver enormt mod. Så vi er ærgerligt fattige nu, siger Anders Lund Madsen.

En ung Anders Lund Madsen (tv.) sammen med Povl Høst-Madsen på opgave i 90'erne med en af datidens mest omtalte ministre, Jytte Hilden. Foto: Claus Bjørn Larsen

Lærte at være pinlig

Han roser Povl Høst-Madsen til skyerne.

- Jeg var elev, men blev i høj grad fastansat på grund af ham. Han var min store læremester i at være en god journalist og har lært mig meget. Han var virkelig skamløs og uden frygt – han lærte mig at være pinlig. Det var enormt sundt, for jeg synes som de fleste mennesker, at det er pinligt at være pinlig. Men når man er det, så er det enormt nemt at skrive noget om det efterfølgende, fordi vores arbejdsmetode handlede om at gå ud og lave noget idiotisk og så beskrive det bagefter.

- Han var nok 25 år ældre end mig. Jeg var sidst i 20’erne og han var i starten af 50’erne. Det eneste, vi havde tilfælles, var vores efternavn Madsen, og at vi godt kunne lide at have det sjovt. Men vi havde det FANDEME sjovt. Det var stort set bare at møde op hver morgen og tænke: ’Hvad er det sjoveste, vi kan lave i dag?'. Det var en øvelse i at prøve at have et sjovt arbejdsliv. Han var virkelig et fantastisk menneske til at nyde livet, siger Anders Lund Madsen.

Afdøde Povl Høst-Madsen var til VM i fodbodl for kvinder i USA. Det krævede flag på kinden - festlig som han var. Foto: Emil Kragh/POLFOTO

- Var I venner privat?

- Han var en god kammerat, men det er tit sådan med mænd, der arbejder sammen, at man ikke er så meget sammen privat. Jeg har været hjemme hos ham, og han har været hjemme hos mig, men ikke mange gange.