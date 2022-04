I sorg: 'Tudede hjem i metroen'

Det er altid hårdt, når man siger farvel til et elsket kæledyr.

Det måtte tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen desværre også erkende, da han torsdag skulle aflive sin hund Beauty.

Det skriver han på Facebook.

'I dag sagde vi farvel til Beauty, som sov stille ind hos dyrlægen i formiddag. Det var en tung aften i går, hvor hun indtog pladsen ved spisebordet helt uvidende om, at det var sidste gang, hun fik lov til at ‘snyde’ sig til en ekstra godbid,' lyder det indledningsvis fra politikeren.

Ifølge Lars Løkke Rasmussen kunne hunden simpelthen ikke mere.

'Men hendes krop kunne ikke meget mere, så det ville være helt uværdigt ikke at sætte et punktum for et langt og godt hundeliv nu', skriver han.

Meget kede af det

Det har dog bragt både ham og konen Sólrun stor sorg.

'Men hold op, hvor er vi kede af det. Folk i metroen må have undret sig over to tudende voksne (Sólrun og jeg) i selskab med Fríða, da vi uden hendes ‘storesøster’ kørte retur fra klinikken på Frederiksberg. Man skal nok være hundeejer for helt at forstå det.'

Sidste år var familien også tæt på at miste Beauty, da hun var forsvundet i fem dage.

Heldigvis kom hunden retur, og det betød lidt mere kvalitetstid med kæledyret.

'Nu sidder vi og snakker om minderne. Og også om den fantastiske opbakning vi fik, da hun forsvandt lige efter nytår sidste år og var væk i fem døgn. Der græd vi også - troede, vi havde mistet hende. Tak til alle, der dengang satte alt ind på at finde hende igen. Det lykkedes og gav hende og os 15 måneder ekstra. Det glemmer vi aldrig!,' skriver Lars Løkke Rasmussen afslutningsvist.