I stor sorg: - Det er forfærdeligt

Mille Funk er dybt berørt over, at hendes gode ven og tidligere dansepartner Esben Dalgaard er blevet ramt af kræft igen

For et par dage siden delte skuespiller Esben Dalgaard en meget trist nyhed.

Den modermærkekræft, som han tidligere har været ramt af, men har overvundet, er nemlig vendt tilbage og har spredt sig til flere organer i hans krop, hvorfor han i øjeblikket gennemgår immunterapi.

Den triste udvikling i Esben Dalgaards kræftsygdom har ramt danser Mille Funk rigtig hårdt.

Hun dansede sammen med Esben Dalgaard i 'Vild med dans' i 2018, og siden da har de haft et tæt bånd og er blevet gode venner.

- Jeg er selvfølgelig mega berørt over det. Jeg har vidst det i noget tid. Esben var så sød at fortælle mig det inden sommerferien. Så jeg har fået det at vide af Esben selv, og det er jeg rigtig, rigtig glad for, at han trods alt ville, lyder det fra Mille Funk til Ekstra Bladet.

Mille og Esben er i dag stadig gode venner. Foto: Mogens Flindt

Meget tætte

Beskeden slog dog rigtig hårdt, fortæller Mille Funk.

- Vi er jo blevet rigtig, rigtig tætte efter 'Vild med dans'. Jeg tudede bare, da jeg fik den besked. Jeg synes, det er helt forfærdeligt og så uretfærdigt, at noget så frygteligt skal ramme ham - og så endda to gange, lød det videre.

Mille Funk og Esben Dalgaard nåede at danse sammen til 'Knæk Cancer'-udgaven af 'Vild med dans', hvor de sammen var med til at samle ind til kampen mod kræften, hvilket ifølge Mille Funk var noget helt særligt.

- Til 'Knæk Cancer' ville han så gerne ud med det budskab om, at mænd skal gå til lægen, fordi han selv havde været en af de mænd, der ikke havde gjort det. Det var hans kone, der måtte få ham afsted, og vi var så glade for, at han var kræftfri, så selvfølgelig synes jeg, det er helt forfærdeligt, at han er blevet ramt igen, lød det videre fra Mille Funk.

På trods af at Esben Dalgaards sygdom er meget alvorlig, bevarer Mille Funk optimismen.

- Jeg kender også Esben, og jeg ved, at han har et helt fantastisk sind, og det er jeg sikker på nok skal få ham igennem det. Det skal det bare, sagde hun og fortsatte:

- Han er en kæmpe fighter. Han skal bare klare den. Jeg hepper så meget på ham.

