I stor sorg: Far er død

Sanger Thomas Helmigs far, Ole Helmig, er gået bort 17. januar

Ole Helmig er død i en alder af 94 år.

Det oplyser sønnen, Thomas Helmig, i et opslag på sin Instagram-profil lørdag aften.

'OLE HELMIG 19. april 1928 - 17. januar 2022. Tak Far! 'Jeg lader minderne skylle og tårerne strømme''.

Sådan lyder teksten, der akkompagnerer et sort-hvid billede af far og søn, som sidder ved siden af hinanden foran et klaver og spiller musik.

I øjeblikket tikker det ind med kondolencer fra en masse mennesker, der støtter op omkring sangeren.

Mens Helle Thorning Schmidt sender to hjerter i kommentartråden, skriver blandt andre tv-vært Hans Pilgaard følgende besked:

'Kondolerer dit store tab Thomas og sender tanker til dig og din familie. Uanset tidspunkt og alder, så er tabet af éns forældre så brutalt og uigenkaldeligt. Må minderne og varmen med tiden overskygge savnet og sorgen. Må din far hvile i fred.'

Også Thomas Helmigs kone, Renee Toft Simonsen, har kommenteret sin svigerfars død:

'I dag har vi sagt et sidste farvel til det her smukke menneske. Min svigerfar Ole, som på billedet sidder på scenen og ser sin søn åbne festugen i Århus. Det sidste farvel er nok altid det mest triste, også selvom det er en naturlig del af livet.'

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Thomas Helmig, men det har i skrivende stund ikke været muligt.