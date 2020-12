I stor sorg: Han var uerstattelig

For model og tidligere danske baronesse Caroline Fleming har juletiden været ekstra hård.

Hun har nemlig mistet sin morfar.

'I livet elskede vi dig inderligt, i døden elsker vi dig endnu. Du holder en helt særlig plads i vores hjerter, som ingen nogensinde vil udfylde. Hvil nu og altid, morfar,' skriver Caroline Fleming i et opslag på Instagram.

Carolines mistede også sin mormor døde tilbage i 2018, og her var det også tydeligt, at hun havde et helt særligt forhold til sine bedsteforældre.

'Hun var langt mere end en bedstemor for mig, særligt efter min mor (hendes datter) gik bort, da jeg var 11 og min søster var 7,' skrev hun dengang.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar, men det har Caroline Fleming ikke ønsket på nuværende tidspunkt.

