I stor sorg: - Jeg er totalt i chok

I sidste uge blev realitydeltageren Rikke Chili ramt af en uventet og stor sorg, da hendes hund, chihuahuaen Sign, meget uventet døde.

Det skete, efter hunden fik et pludseligt epileptisk anfald.

- Min kæreste, Martin, og jeg er ude med Sign, da han pludselig begynder at opføre sig rigtig mærkeligt. Han løb væk fra os, og det gør han aldrig, siger Rikke Chili til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Vi finder ham så foran hoveddøren, og her virker han meget skræmt. Martin forsøger så at tage ham op, og da han gør det, bider han sig fast i Martins hånd. Sign bider aldrig, så det er meget uventet, og Martin får derfor naturligt nok et stort chok.

Herefter går det grueligt galt.

- Martin trækker hånden til sig, fordi han får et chok. Sign har stadig det her anfald og ryster helt vildt og bliver ved med at holde fast, men pludselig giver han slip, og så falder Sign til jorden.

Rikke Chili danner par med Martin Celosse-Andersen, også kendt som Exit-Martin. Foto: Privat

Kunne ikke gå eller stå

Efter faldet lå Sign ubevægelig på jorden i en lang periode.

- Han lander på hovedet, og jeg har aldrig hørt noget lignende. Han skriger, og vi kan ikke få kontakt til ham, så vi ved godt, at den er helt gal, siger Rikke Chili, der sammen med sin kæreste skyndte sig til dyrlægen for at få Sign tilset.

- Jeg er helt i panik, og da vi kommer derud, bliver det klart for os, at han ikke kan gå eller stå. Han er totalt paralyseret, og vi kan ikke få kontakt til ham. Der kommer heller ingen reaktion fra Sign, selvom dyrlægen rører ved ham og påpeger, at det burde gøre ondt, siger Rikke Chili, der har svært ved at holde tårerne tilbage, da hun fortæller, hvad der er sket.

Totalt i chok

Dyrlægen fandt siden ud af, at Sign havde fået kraniebrud og også havde pådraget sig indre blødninger som følge af tabet, og efter et par dages venten i uvished måtte Rikke Chili indse, at der ikke var andet at gøre end at aflive Sign.

- Jeg er totalt i chok, for det her er sket så pludseligt, siger hun, mens hun lader tårerne trille.

- Sign var mit et og alt. Jeg har jo lige været igennem en voldsom depression og kæmper stadig med stress, og han har altid været der. Han er sgu ligeglad med, om jeg ikke har været i bad i otte dage, eller hvordan jeg ser ud, og det er så hårdt at miste ham, for han har jo været min bedste ven. Han betød jo alt for mig, så det er meget smertefuldt, at han ikke er her mere. Det er forfærdeligt.

Selvom Rikke Chili lige nu er meget påvirket af situationen, er hun sikker på, at hun nok skal overvinde det.

- Jeg skal nok komme igennem. Jeg er på standby i noget tid, og så lader jeg sorgen fylde. Men jeg har Martin, og så tøver jeg heller ikke med at hente hjælp hos min psykiater. For det her skal ikke gøre, at jeg falder tilbage i depressionen igen, lyder det fra Chili, der de seneste dage har måttet forholde sig til ubehagelige rygter på de sociale medier.

- Folk stiller spørgsmålstegn ved, hvad der er sket, og om vi har haft noget med det at gøre. Folk kobler det sammen med Martin, fordi han er tidligere rocker, og det synes jeg bare er helt sindssygt. Jeg er så ulykkelig, og det er det sidste, jeg har brug for.