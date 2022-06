I stor sorg: Mister ufødt barn

Tv-kendissen og den tidligere 'Bronuts'-ejer Ninos Ohara og kæresten Elif Kocak gennemgår lige nu en stor sorg.

Parret har nemlig den seneste tid set frem til at blive forældre igen, efter Elif Kocak stod med en positiv graviditetstest i hånden, men forleden fik de at vide, at de havde mistet barnet 11 uger henne i graviditeten.

Det fortæller de ærligt om i et opslag på Instagram, som Ekstra Bladet har fået lov til at citere.

'Ninos og jeg har været lidt stille på vores sociale medier den seneste tid, da vi har haft brug for at trække os lidt og bare være sammen med familien', skriver Elif i opslaget og fortsætter:

'Der har floreret en del rygter på Reddit (socialt medie, red.) as usual om, at vi skulle være gravide. At være gravid er en privat sag, og hvornår man vil afsløre den, og om man overhovedet vil ud i offentligheden med det. For at gøre en lang histore kort og lukke alt gossip, så har vi været gravide og været rigtig glade helt indtil uge 11. Desværre går en graviditet ikke altid, som man ønsker, og det har været nogle lange uger, da hver uge handlede om et hjerteslag', skriver hun videre.

Hun fortæller videre, at de i sidste uge fik den besked, de frygtede allermest - der var nemlig ikke længere noget hjerteslag.



'I fredags fik vi bekræftet, at der desværre ikke længere er hjerteslag, og derfor skal vi have det kirurgisk fjernet. Uden tvivl har det været en lang og hård proces, men vi skal huske på, at mange andre går igennem det, der er værre', skriver hun.

Prøver at være positive

Elif Kocak fortæller videre, at parret priser sig lykkelige for, at de har deres datter, Elia, der kom til verden i september 2021.

'Vi har trods alt vores lille Elia, som vi vil værne ekstra om og nyde, indtil vi begynder at arbejde på en ny', skriver hun i opslaget og takker for de mange søde beskeder, de har fået.

I en besked til Ekstra Bladet skriver Ninos Ohara, at han og Elif Kocak selvfølgelig er kede af det, men at de prøver at se lyst på det hele.

'Jeg/vi har ikke yderligere kommentar, end det vi beskriver på vores opslag, men vi er selvfølgelig kede af det, og sådan noget her er aldrig sjovt for os eller nogen andre. Livet skal dog gå videre, og nu vil vi blot gerne kigge fremad', skriver han.