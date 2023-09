I stor sorg: 'Mit hjerte græder'

Sara Maria Franch-Mærkedahl har mistet sin far, som for få uger siden kom på hospice

Vejrvært og 'Vild med dans'-vinder Sara Maria Franch-Mærkedahl gennemgår i disse dage en stor sorg.

I et opslag på Instagram, som Ekstra Bladet har fået lov til at bringe, fortæller hun sine tæt på 30.000 følgere, at hendes far gik bort 1. september.

'Mit hjerte græder, og jeg er tom for ord. Derfor ved jeg heller ikke lige nu, hvordan jeg skal udtrykke min sorg,' skriver hun til opslaget, hvor hun har delt flere billeder af sin far.

Alvorligt syg

Det er få uger siden, Sara Maria Franch-Mærkedahl fortalte om, at hendes far var alvorligt syg og var kommet på hospice. Og siden da er det tilsyneladende gået hurtigt.

Hun sidder dog tilbage med gode minder, skriver hun i opslaget.

'Elskede papi, jeg mærker så tydeligt mit uendelige savn og bærer de fineste minder og kærligheden til dig videre et helt særligt sted i mit hjerte og vil ære dit minde for evigt - til vi ses igen,' skriver hun efterfulgt af en hjerte-emoji.

Sara Maria Franch-Mærkedahl danner par med skuespiller Nicolaj Kopernikus. Foto: Tariq Mikkel Khan

Hun oplyser, at begravelsen bliver holdt for den nærmeste familie og venner.

Hilsner strømmer ind

I kommentarsporet har flere både kendte og ukendte følgere sendt kærlige hilsner til Sara Maria Franch-Mærkedahl i den sørgelige anledning.

'Kondolerer og kærligste tanker til dig og familien. Han var en fantastisk mand. Krammer,' skriver professionel danser Michael Olesen, der er kendt fra 'Vild med dans'.

'Tanker og kondolencer,' skriver caster og podcast-vært Elisa Lykke.

Også Sara Maria Franch-Mærkedahls kæreste, skuespiller Nicolaj Kopernikus, har kommenteret opslaget med to hjerte-emojis.

Ekstra Bladet har tidligere talt med Sara Maria Franch-Mærkedahl om forholdet til faderen. Det kan du læse om her.