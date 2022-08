I stor sorg: 'Savner ham allerede'

Skuespiller Iben Hjejle er i dyb sorg.

Hendes far, Christian, der var ramt af demens, er død, skriver hun i et opslag på Instagram, hvor hun også deler et billede af faren.

'Onsdag eftermiddag fløj han så. Som en mursejler lodret op i den skærende blå himmel. Jeg savner ham allerede', skriver hun til opslaget.

Iben Hjejle har tidligere åbent fortalt om, hvordan det var for hende, da hun fandt ud af, at hendes far var blevet ramt af demens. I første omgang havde hun svært ved at erkende, hvor alvorligt det var, skrev hun i 2020 i en klumme for Alzheimerforeningens magasin 'Livet med demens'.

'Jeg havde måske heller ikke lyst til at indse, at der var noget galt, og slog det hen med, at han nok bare drak for meget rødvin. Men situationen eskalerede med tiden, og det endte med et udredningsforløb på Rigshospitalets Hukommelsesklinik og efterfølgende en demensdiagnose', skrev Iben Hjejle dengang.

Annonce:

Iben Hjejle havde så sent som i efteråret sin far, Christian, med sig på den røde løber. Foto: Tariq Mikkel Khan

Støtte vælter ind

I kommentarsporet til Iben Hjejles opslag på Instagram er det allerede væltet ind med støtte fra flere af hendes venner og bekendte.

Hjejles mangeårige 'Klovn'-kollega og eksmand, Casper Christensen, har tilføjet et hjerte til kommentarsporet, og det samme har Signe Lindkvist, der er hendes partner på podcasten 'Sitter'.

Også skuespillerkollegerne Sofie Lassen-Kahlke og Neel Rønholt er blandt dem, der har sendt kærlige tanker af sted til Iben Hjejle i kommentarsporet.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Iben Hjejle.