I stor sorg: - Tager armbøjninger i himlen

- Hun var altid all in, sådan var hun bare som person.

Thomas Skov havde glæden af at arbejde sammen med fitnessguruen Anne Bech på bogen 'Top Trimmet på 12 uger', og han husker tilbage på coachen med stor beunding.

Onsdag blev det bekræftet, at den populære forfatter og fitnessekspert er gået bort i en alder af 42 år, efter at hun i længere tid har kæmpet mod en aggressiv kræft.

Anne Bech er død

- Det er helt enormt trist, at hun ikke er her længere. Jeg ved, at hun til det sidste havde både håb og mod på, at hun ville overvinde det her, fortæller entertainer og forfatter Thomas Skov til Ekstra Bladet.

Der var ingen som Anne Bech, der kunne sætte den garvede tv-vært på prøve, og under deres samarbejde fik han lov at prøve at have hende som træner.

- Det var virkelig hårdt. Hun kunne godt nok sparke os i gang. Og man kunne ikke snyde Anne. Hun var altid 100 procent i det, fortæller han.

Der hersker ingen tvivl om, at Anne Bech var en figther gennem hele sit liv. Foto: Rasmus Flindt

Død som 42-årig: Strømmer ind med hilsner

Hun ville vinde

Thomas Skov forsatte venskabet med Anne Bech efter bogen.

Han fortæller, at de to sidst talte sammen omkring jul.

- Da jeg jeg talte med hende, var hun jo stadig Anne Bech. Anne Bech, der ville videre og vinde over denne her sygdom.

Han sender også en kærlig hilsen direkte til sin nu afdøde ven.

- Jeg glæder mig til at tage armbøjninger med dig i himlen. Du når lige at prøve det først, fortæller han.

Anne Bech har ud over sit arbejde som personlig træner udgivet flere bøger - blandt andet 'Stærk, let og mæt' og 'Spis dig FIT'. Hun arbejdede desuden som foredragsholder og som skribent.

Derudover har hun medvirket i flere tv- og radioprogrammer om sundhed og træning.

Anne Bech efterlader sig to børn, Caroline og Louis, fra tidligere forhold.

I forbindelse med Anne Bechs kræftdiagnose mødte Ekstra Bladet hende til en personlig snak om sygdommen, tanker om livet og døden, og hvordan hun tacklede den enorme omvæltning. Læs hele interviewet her (+).