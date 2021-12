I strid med loven: Løj, da han hævede coronastøtte

Selvom man ikke betaler til statskassen, er det okay at hæve penge fra den.

Sådan lader holdningen til at være hos 'Rigtige mænd'-deltageren Lindy Aldahl, der ikke betaler sin skat, men gerne søger coronastøtte.

Ekstra Bladet kunne for nylig fortælle, at selvom 'Rigtige mænd'-deltageren er gået konkurs med sit firma på grund af manglende A-skat, am-bidrag, udbytteskat og selskabsskat for samlet 351.020,10 kroner, så har han ikke været for fin til at søge coronakompensation for 233.833 kroner.

Den går dog ikke. Det er nemlig ikke tilladt at søge om penge fra kompensationspakkerne, såfremt man ikke har betalt den skat, man er forpligtet til i den periode. Det fremgår af §10, stk. 14 i den lov, der ligger til grund for støttepakkerne.

Men Lindy Aldahl har ikke betalt den skat, som han var forpligtet til. Derfor har Skat løbende sendt gælden for de manglende indbetalinger til Gældsstyrelsen, der til sidst tog konsekvensen og begærede selskabet konkurs.

'Når Gældsstyrelsen begærer en virksomhed konkurs, er det den sidste udvej. Før da vil en virksomhed have haft mulighed for at betale gælden både hos de offentlige kreditorer, som virksomheden skylder penge til, og hos Gældsstyrelsen,' har Gældsstyrelsen tidligere forklaret i en mail til Ekstra Bladet, der dog ikke var om den konkrete sag.

Af konkursbegæringen fremgår det, at Lindy Aldahl har undladt at betale 152.666 kroner - fratrukket renter på gælden - i skat i samme periode, som coronakompensationen har eksisteret.

Den går ikke

Ekstra Bladet har talt med advokat Michael Bjørn Hansen fra Vesterbroadvokaterne. Han har blandt andet været kontorchef i Skatteministeriet i 22 år.

Han kender ikke den konkrete sag, men fortæller, at når Skat sender gæld for manglende skat videre til Gældsstyrelsen, har en virksomhed ikke betalt den skat, de skulle.

- I bekendtgørelsen om coronakompensationerne står der, at ledelsen erklærer på tro og love, at de har betalt den skat, de er forpligtet til ...

- Og det har de så ikke gjort, siger Michael Bjørn Hansen.

- Så den går ikke?

- Nej, hvis det er en forudsætning. Jeg kender ikke coronalovgivningen, men det er nok meget naturligt, at man har sagt, at folk ikke kan få coronastøtte, hvis de ikke betaler skat.

Hos Erhvervsstyrelsen, der ikke kommenterer den konkrete sag, er meldingen, at det ikke umiddelbart er muligt at kræve pengene tilbage fra et konkursramt selskab uden aktiver, medmindre man går rettens vej.

'Tro- og love-erklæringen bliver underskrevet af den, der søger på virksomhedens vegne. Men det afgørende, for så vidt angår muligheden for at kræve penge tilbagebetalt, er, hvem der har fået udbetalt pengene. Og det er ikke ledelsen, men virksomheden,' lyder det i et skriftligt svar fra styrelsen, der fortsætter:

'Derudover kan tro- og love-erklæringen bruges i forbindelse med straffesager, der typisk primært vedrører ledelsen, ligesom der som omtalt kan rettes et erstatningskrav over for ledelsen i de tilfælde, hvor de almindelige erstatningsretlige betingelser er til stede.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Lindy Aldahl. Han er dog ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

