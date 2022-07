I tårer: - Jeg føler mig magtesløs

Den tidligere tv-stjerne kæmper med at acceptere, at hans mormor har demens

'Igennem hele mit liv har jeg altid kunne styre alt. Men lige nu føler jeg mig meget magtesløs. På en måde så ville jeg ønske, at jeg havde hende for evigt, men på den anden side ville jeg også ønske, at hun kunne få fred.'

Sådan skriver Gustav Salinas i et opslag på sin Instagram, hvor han åbner op om den svære tid, han for tiden befinder sig i.

Hans mormor på 94 lider nemlig af demens, og reality-stjernen beskriver i opslaget, hvordan det ikke er uden komplikationer for både hende og ham.

I dag ringede han nemlig for at minde hende om at huske at få nok vand her i sommervarmen.

'I røret har jeg en grædende mormor, som ikke aner hvor hun befinder sig. Hun siger til mig, at hun er blevet taget til fange og at hun er helt sikker på at dø', skriver Salinas i opslaget, inden han fortsætter:

Annonce:

'Når hun siger disse ord, er det ligesom om at få en kniv i ryggen, der ikke kan trækkes ud. Jeg ved jo godt, at hendes hukommelse er ved at forsvinde, men det er svært for mig at acceptere, at hun er syg.'

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Synes ikke, det er rart

Da Ekstra Bladet ringer til Gustav Salinas, der er kendt fra programmer som 'Dagens mand', 'For lækker til love' og 'Divaer i junglen', fortæller han, at han er på vej ud for at besøge sin mormor, der bor på et plejehjem på Frederiksberg.

- Min mor besøger hende hver eneste dag, og jeg er der også hver uge. Nogle gange, når hun ringer, så flyver jeg derover. Jeg kan jo ikke koncentrere mig på arbejdet, når hun har det sådan. Men det tager også hårdt på mig at besøge hende nu, for hun er jo ikke som jeg husker hende.

- Det er svært at forstå, at hun ikke er den samme person. Hun har jo været som en mor for mig. Så jeg synes ikke, det er rart, men jeg besøger hende for hendes skyld.

Annonce:

Han fortæller hvordan hans mormor reagerer på sin demens ved at være aggressiv og sur op folk omkring sig, og at der også er gange, hvor hun ikke kan genkende Gustav Salinas, når han besøger hende.

Men han forsøger efter bedste evne at acceptere tingenes tilstand og finde en form for glæde i, at hun de fleste gange heldigvis kan huske ham.

- Nu er jeg jo for eksempel på vej derhen. Og så køber jeg noget mad med på vejen, fordi hun i dag siger, hun er sulten og ikke får noget mad på plejehjemmet. Jeg ved jo godt, hun får mad derovre, men jeg prøver at gå med på hendes præmisser og de ting, hun siger. Så taler vi om de ting, hun har lyst til.

Ekspertens tips: Her er maden der beskytter mod demens