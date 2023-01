I tårer: - Jeg savner ham

Det store reality-show kører i skrivende stund for fuld skrue. Du kan se hele showet i Ekstra Bladet+ ved at købe adgang her.

Rasmus Birnbaum blev kendt i 'Singleliv' under det kække navn Numse-Rasmus.

Men selvom det er en del år siden, seerne har kunnet følge hans datingudskejelser, så var han onsdag med til årets Reality Awards.

Og det betød meget for den garvede reality-deltager at være tilbage blandt gamle venner.

- Det er underligt, og det betyder noget for mig, fordi jeg altid har været en del af familien.

- Det er vildt underligt at stå midt i det hele, og jeg har lige været ude at spise med Mitchell, som jeg har lavet 'Singleliv' med, og jeg prøver at suge så mange indtryk til mig, for det er har været så stor en del af mit liv. Det er her jeg hører til.

Hans optræden på den røde løber markerede også hans tilbagevenden til showet efter seks år. Han fortæller, at han har begravet stridsøksen med arrangørerne bag showet.

- Men jeg blev nægtet adgang sidst, jeg var her, men jeg har fået snakket med Kit, som arrangerer det, og vi har fået renset luften.

Savner Sidney Lee

Rasmus Birnbaum var dog særligt glad for at kunne vende tilbage til Reality Award af én særlig grund. Han skal tage afsked med Sidney Lee, der døde sidste år.

- Jeg lavede det sidste tv med Sidney i 'Du så os date', og vi havde så meget til fælles, siger han til Ekstra Bladet, inden han får tårer i øjnene og fortsætter:

- Vi lærte hinanden at kende for mange år siden og fulgtes ad i denne her skøre verden. Og jeg kunne ikke nå at komme over til begravelsen, så det betyder alt, at jeg får lov til at sige ordentligt farvel, siger han grådkvalt og fortsætter:

- Sidney fik en til at føle sig som det vigtigste menneske, når man var i hans selskab. Jeg savner ham.

