I tårer: Stor drøm går i opfyldelse

Stephanie Siguenza har svært ved at få armene ned, efter hun har fået besked om, at hun er kommet ind på sin drømmeuddannelse

Stephanie Siguenza har svært ved at få armene ned, efter hun har fået besked om, at hun er kommet ind på sin drømmeuddannelse

Natten til fredag fik tårerne frit løb hos 'Årgang 0'-deltageren Stephanie Siguenza.

Det var dog rene glædestårer.

Her fik hun nemlig besked om, at en af hendes største ønsker er gået i opfyldelse: Hun er kommet ind på sygeplejerske-studiet, hvor hun starter 1. februar næste år.

I en video, som Stephanie Siguenza har delt på Instagram, ser man da også, at 'Årgang 0'-deltageren bliver ganske rørt, da det står klart, at hun er kommet ind på studiet.

Glad og lettet

Da Ekstra Bladet fanger Stephanie Siguenza over telefonen fredag morgen, har hun da også stadig svært ved at få armene ned.

- Det er helt vanvittigt. Jeg er bare så lettet, glad, spændt og rørt. Jeg har så meget respekt for det fag, og tænk at de så vil have mig. Jeg tror også, det var derfor, jeg brød sådan sammen, siger hun glad og fortsætter:

Annonce:

- Jeg er meget lettet, fordi jeg har ventet siden 1. februar sidste år. Jeg sad klar klokken ni om morgenen, da ansøgningsrunden startede i februar sidste år, så det er en kæmpe lettelse nu at have fået svar.

Det er ikke mere end et par måneder siden, at Stephanie Siguenza meldte ud, at hun stoppede på lærerstudiet. En beslutning hun traf, efter hun pludselig mistede sin svigermor, Annisette, der faldt om med hjertestop.

Stephanie Siguenza glæder sig meget til det nye kapitel, der venter hende. Foto: Emil Agerskov

Netop den begivenhed fik Stephanie Siguenza til at skifte retning og søge ind på sygeplejerstudiet.

Betyder ekstra meget

Annisette var nemlig også selv sygeplejerske og derfor betyder det noget særligt for Stephanie Siguenza, at hun nu er optaget på lige præcis det studie.

- Min mor er jo sygeplejerske, og det var min svigermor også. Efter min svigermor døde sidste år, er der kommet en anden form for tilknytning og betydning til faget, som har fyldt meget den seneste tid op til, at jeg har ventet svar, siger hun og fortsætter:

Annonce:

- Det har betydet mere, fordi der for mig er nogle stærke kvinder og forbilleder i det fag. Man vil gerne gøre dem stolte og følge i deres fodspor. Det gør det endnu større, at jeg nu er kommet ind, for efter det skete (dødsfaldet, red.) har mit perspektiv ændret sig på mange ting. Jeff (hendes mand, red.) sagde også i morges: 'Du ved godt, hvem der ville være virkelig stolt nu, ikke'?. Det gør, at jeg er mere rørstrømsk og stolt af mig selv, siger en rørt Stephanie Siguenza.

Også Stephanies mor, Christina Siguenza, som seerne har kunnet følge i 'Årgang 0', er stolt til op over begge ører.

- Jeg kunne ikke sove i nat, fordi det hele bare kørte rundt, og så skrev jeg også til min mor og sagde, at jeg var kommet ind. Hun er også meget glad og stolt af mig, så det er dejligt. Jeg glæder mig bare mega meget.

Stephanie Siguenza kan nu se frem til at starte på sit nye studie 1. februar i Slagelse.