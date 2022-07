I tårer til Dissings sidste optræden: - Det var stort

Efter et længere sygdomsforløb er Povl Dissing mandag død i en alder af 84 år.

I de senere år måtte han kæmpe med et høretab, han pådrog sig ved et fald, som forårsagede en blødning i hjernen.

Derfor var det også noget af et scoop for DR1's 'Morgensang', at man i 2021 havde fået Dissing i studiet til dét, der skulle blive hans sidste optræden.

I en duet med Kaya Brüel reciterede Povl Dissing den smukke tekst: 'Hilsen til forårssolen', mens Ole Kibsgaard spillede klaver til.

Og over for Ekstra Bladet udtrykker en berørt Kibsgaard, hvilken stor oplevelse det var, at have trubaduren i studiet.

Annonce:

- Det var meget bevægende, vi følte os meget beærede over, at han sagde ja. Han havde ikke medvirket i noget i flere år, og han sagde ja, fordi han syntes godt om konceptet, så vi var beærede og havde stor respekt for den musiker, han var. Og både Kaya og jeg blev ramt af hans kæmpe power og karisma både til prøverne, og da vi spillede for seerne, fortæller Ole Kibsgaard, der dengang kunne ses med blanke øjne, da deres optræden var færdig.

- Der sker dét, at selvom han taler og ikke synger, så kryber han ind under huden på én, og så må man overgive sig til det øjeblik, hvor man sidder der sammen med ham. Det var stort.

Povl Dissing har takket af og optrådt for sidste gang. Foto: Gregers Tycho/Ritzau Scanpix

Gik ikke på kompromis

Den 56-årige musiker mener, Danmark har mistet en kunstner, hvis integritet var 'fuldstændig uplettet':

- Med det jeg kender til hans arbejde, så gik han ikke på kompromis med noget. Han har været så dygtig, at der var et stort publikum til hans musik, og hans samarbejde med Benny Andersen var af højeste kvalitet.

- Han har kunstnerisk levet det gode liv, fordi han kunne leve af det, han selv ville lave og ikke har siddet og målrettet noget efter en målgruppe eller tidsånden, og det har jeg stor respekt for.

Og selvom Dissings død naturligvis er trist, så mener Ole Kibsgaard, at trubaduren kunne kigge tilbage på en karriere, mange ville misunde.

Annonce:

- Det er jo ikke sjovt at være syg i den alder, og det har han jo været længe. Jeg er ked af, han er død, men vi skal jo herfra på et tidspunkt, og han kan se tilbage på et langt liv med store oplevelser, hvor han har glædet mange mennesker. Jeg tror ikke, han havde noget at ærgre sig over.