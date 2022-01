I vild forvandling: Har ændret alt

Skuespiller Esben Dalgaard har bestemt haft sit at slås med i 2021.

Nu deler den populære 'Krummerne'-stjerne, hvordan hele hans udseende har ændret sig i takt med det sygdomsforløb, han har været igennem.

Det gør han på det sociale medie Instagram.

Her har den 45-årige skuespiller valgt at dele, hvordan cancer, blodprop og tinitus har ændret hans udseende.

'Vildt som et halvt år kan ændre alt! Cancer, blodprop, tinitus, hvidt hår osv. WTF altså!', skriver han.

Esben Dalgaard har dog besluttet sig for, at det er tid til at starte 'rejsen tilbage til 'Den Mig Jeg Savner', som han skriver.

Han ved dog godt, at det kan blive en længere rejse.

'Jeg gør mig ikke naive forhåbninger om, at vende 100% tilbage til udgangspunktet. Og det er nok heller ikke fordelagtigt.

For der har været meget positivt at drage med fra lortet. Og vil man, vil man virkelig, så er der ALTID dét. Noget positivt at drage med!

Jeg starter turen. Nu. Og glæder mig til hvert skridt!!!', lyder det.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Esben Dalgaard, men han er i skrivende stund ikke vendt retur.

Forholder sig positiv

Tidligere har skuespilleren åbnet op omkring sin kræftdiagnose, og at der er tale om uhelbredelig kræft, men at forholder sig positiv til en mulig behandling.

- Det er en kronisk uhelbredelig sygdom, og det er ikke rart at få at vide, for at sige det mildt, men hvis terapien virker på mig, så kan vi holde kræften i skak i rigtig mange år, så det håber vi på.

Esben Dalgaard har fået konstateret modermærkekræft i stadie fire.