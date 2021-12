I voldsom trafikulykke

Korrespondenten Simi Jan skriver, at hun under omstændighederne har det godt

En skræmmende oplevelse har udfoldet sig for korrespondenten Simi Jan, der lige nu opholder sig i Afghanistan.

På Facebook skriver hun, at hun har været i en trafikulykke med sin og en modkørende bil.

'Jeg nåede at se den modkørende bil i høj fart. Mit skrig druknede i braget. Støv. Mørke. Stilhed. Instinktivt forsøgte jeg at løsne sikkerhedsselen, for tænk hvis den sad fast, og ingen havde en saks? Heldigvis lykkedes det. Den modkørende bil havde ramt tæt på der, hvor jeg sad. Nemlig på forsædet. For en gangs skyld. Ligesom jeg normalt aldrig bruger sele i Afghanistan. For det gør ingen', lyder det.

Simi Jan skriver, at alle var i live både i hendes bil og den modkørende, hvor de var ti mennesker i.

'Heldigvis var alle i live. Også i den anden bil, hvor de sad omkring 10 mast sammen. En lille dreng på omkring fem år var i chok og begyndte at græde. Hans mor blødte i hovedet og foden. En anden kvinde blødte ved næsen', skriver journalisten.

Hjalp omkring sig

Ifølge Simi Jan reagerede hun hurtigt og hjalp med det, hun kunne.

Simi Jan slap selv for skader, og her et par dage efter ulykken er hun klar til at dele sin historie med sine følgere på sociale medier.

'Ulykken skete for nogle dage siden. Jeg har det godt, vil jeg gerne berolige alle med. Der er stadig flere blå mærker hist og pist, men det er jo billigt sluppet. Hvordan vi kom videre derfra, er en lang historie. Men jeg kan afsløre, at flere talibankrigere kom os til undsætning. Og jeg endte med at sove på et stengulv i et lerhus midt i de smadrede huse i Helmand', skriver hun.

Simi Jan er lige nu udsendt i Afghanistan for TV 2.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Simi Jan.