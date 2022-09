I voldsomt cykelstyrt: Brækkede knogler og punkteret lunge

Den tidligere sportsjournalist hos DR og nuværende presseansvarlige i Dansk Håndboldforbund, Jens Jacob Juulsager, har været involveret i et voldsomt cykelstyrt.

Styrtet fandt sted, fordi han mandag eftermiddag skulle købe nye sko forud for fejringen af dronningens regeringsjubilæum i weekenden, men på vejen hjem fik han posen med sko ind i forhjulet.

Det skriver han på Instagram.

Cykelstyrtet var et voldsomt et af slagsen, som har efterladt Jens Jacob Juulsager med mange skader og brækkede knogler, beskriver han i sit opslag.

'Jeg krampede i to minutter efter styrtet, hvor nogle søde mennesker tog hånd om mig og i første omgang fik sendt mig med ambulance til akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital. Efter lidt scanninger gik turen videre med lægeambulance til traumecenteret på Rigshospitalet, fordi mine skrammer viste sig at være ret alvorlige. Nu ligger jeg så her på lungekirurgisk sengeafsnit på 15. sal med nakkekrave og slanger ud fra fire steder i kroppen og prøver at komme til kræfter.'

'Jeg har brækket syv-otte ribben (fintællingen er usikker), fået åbent brud på kravebenet, brækket mit skulderblad, brud på sjette nakkehvirvel, knækket en fortand, punkteret en lunge og har skrammer rundt omkring på kroppen,' lyder optællingen af skader.

Han trøster sig dog ved, at han havde cykelhjelm på under styrtet. Der venter dog omkring en uge på hospitalet og derefter tre-fire uger hjemme, fortæller han.

Privat er Jens Jacob Juulsager gift med Mette Abildgaard fra Det Konservative Folkeparti, som han fortæller har været 'en kæmpe klippe' gennem det hele.