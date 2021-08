I voldsomt styrt: - Jeg så stjerner for øjnene

Tina Lund deler en video af et voldsomt styrt, som hun og hesten heldigvis slap uskadt fra, i håbet om at gøre opmærksom på at det kan ske for selv den mest erfarne rytter

Det kan ske for selv den bedste.

Den danske springrytter Tina Lund faldt lørdag på sin hest Gretha, da hesten under et stævne i Peelbergen Equestrian Centre i Holland sprang ind i selve springet i stedet for over.

Det resulterede i at både hest og rytter faldt til jorden og måtte tilses af læge og dyrlæge. Tina Lund har efterfølgende delt episoden på sin Instagram-profil.

Til Ekstra Bladet fortæller Tina Lund, at både hun og hesten har det fint, men at faldet stadig kan mærkes i form af ømme muskler og en aftagende hovedpine.

- Hovedet er okay. Jeg havde lidt hovedpine og lidt ondt i skulderen, fordi jeg fik et slag. Men heldigvis havde jeg hjelm på. Men det var et af de lidt mere voldsomme styrt, forklarer hun.

Forskrækket

- Jeg tror, at det er fem-seks år siden, at jeg sidst styrtede på en hest. Man bliver jo lidt forskrækket over faldet, men jeg kunne mærke med det samme, da hesten forsøgte at sætte af, at den havde misforstået opgaven, fortæller Tina Lund.

Dermed blev hun altså hurtigt klar over, at både hun og hesten ville endte på jorden i et styrt.

- Så jeg tænkte bare, at jeg skulle væk fra hesten, så jeg ikke kom til at ligge inden under hende. Og så bare håbe på det bedste. Og heldigvis landede jeg et stykke væk fra hende, priser hun sig lykkelig for.

Privat danner Tina Lund par med Allan Nielsen. De har været gift siden 2010 og har to fælles børn. Allan Nielsen har to børn fra sit tidligere forhold. Foto: Ernst van Norde

- Jeg når at kigge op og se, at hun (hesten, red.) rejser sig op, og at hun er okay. Og der er jeg så nødt til at tage mig til hovedet, fordi jeg så stjerner for øjnene, da jeg landede. Jeg fik jo en ordentlig en på hovedet, fortæller den medaljevindende rytter.

Blev straks undersøgt

Straks efter styrtet blev Tina Lund undersøgt af lægerne, som var tilstede ved stævnet, ligesom hesten blev sendt til dyrlæge.

Begge er søndag blevet undersøgt igen for at være sikre på, at der ikke er sket andet med dem, end at de har fået sig noget af et chok.

- Vi selvfølgelig begge to er lidt ømme. Det kan man jo ikke undgå, når man er i sådan et fald.

Tina Lund har vundet utallige medaljer inden for springridning. Hun og gemalen Allan Nielsen flyttede i 2013 til Dubai, for at forfølge Tina Lunds karriere inden for hestesporten. Foto: Ritzau Scanpix

Det kan ske

Selvom det var et voldsomt styrt, så mener springrytteren, som for nyligt er flyttet tilbage til Danmark, efter at have boet i Dubai siden 2013, at det er vigtigt at vise, at det også går galt engang imellem.

Og hun håber især, at mange unge piger og drenge, som nyder at ride, kan få noget ud af at høre om hendes oplevelse.

- Jeg var glad for, at jeg delte det, fordi det kan hjælpe nogle, som selv har prøvet det, og så er det samtidig også rart, at det ikke altid ser så glamourøst ud på Instagram. Det er måske også meget sundt at vise, hvordan virkeligheden også kan være.

- Det er en sport, hvor sådan nogle ting kan ske. Det sker for alle - også for topryttere. Og det er ikke altid rytterens skyld. Man skal ikke føle sig ked af det eller bebrejde sig selv. Vi falder alle sammen af engang imellem. Så er det jo bare at komme op igen og ud og få lidt selvtillid. Det hjælper både på hesten og rytteren, fortæller hun.