Iben Hjejle: Sådan er vores forhold

- Vi snakker sammen, vi sms'er, vi sender hinanden 'thumbs up' på sociale platforme.

Sådan sagde Iben Ihjele om sit forhold til ekskæresten, Casper Christensen, da Ekstra Bladet lørdag mødte hende på den røde løber i forbindelse med 'Blixen Prisen', der blev uddelt i Vega i København.

Iben Hjejle lagde ellers ikke fingrene imellem, da hun i sin erindringsbog 'En gylden korkprop' fra efteråret 2021 kom ind på sit otte år lange forhold med komikeren Casper Christensen.

'At leve sammen med sådan et menneske i otte år var for mig i bedste fald anstrengende, i værste fald ødelæggende,' hedder det blandt andet i bogen.

I dag har parret, der brød med hinanden i 2011, 'et fint forhold,' fortæller Iben Hjejle til Ekstra Bladet.

- Casper og jeg har et fint forhold og frem for alt, så har jeg et rigtig fint forhold til børnene. Det har været det vigtigste både for mig og Casper.

I sin bog ''En gylden korkprop' lægger Iben Hjejle heller ikke skjul på, at de to virkelig elskede hinanden.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Iben Hjejle og Casper Christensen til Zulu Awards i 2010. Et år før, at de gik fra hinanden. Foto: Ritzau Scanpix

'Langt fra Las Vegas'

Iben Hjejle og Casper Christensen lærte hinanden at kende i 2002 i forbindelse med optagelserne til tv-serien 'Langt fra Las Vegas'. Op gennem 00'erne var de et af Danmarks mest kendte kendispar, inden de altså brød med hinanden i 2011.

Iben Hjejle har tidligere dannet par med skuespilleren Lars Kaalund, trommeslageren Emil de Waal og håndværkeren Casper Werner Vulpius.

Senest dannede Hjejle par med Ulrik Wivel, der er filminstruktør. De to gik hver til sit tilbage i 2020.

- Jeg er solo, svarede Iben Hjejle i DR-podcasten 'Hjerteflimmer for voksne', da værten, Sara Bro, spurgte til Hjejles kærlighedsstatus.

Iben Hjejle har selv podcasten 'Sitter' sammen med Signe Lindkvist.