Ida Corr forklarer røde tal: Derfor er kassen tom

Ida Corr forsikrer, at hendes primære selskab har det 'dejligt', efter at ugeblad skriver, at økonomien vakler. Det lille minus er nemlig i et p.t. stort set inaktivt hyggefirma, fortæller sangerinden, som også har taget et lån i huset i Dragør - til et sommerhus på Bornholm

Sangerinden Ida Corrs firma House of Corr ApS, der udgiver musik og sælger merchandise, havde i regnskabsåret 2020/2021 et mindre underskud på 40.000 kroner - 76.000 kroner mindre end året før.

Det skriver Se og Hør i denne uges blad med overskrifter som 'økonomien vakler' og 'kassen er tom'.

Ifølge ugebladet kaldes resultatet i ledelsesberetningen for 'ikke tilfredsstillende', og firmaet har nu en egenkapital på minus 170.000 kroner.

Sund økonomi

Men faktisk er House of Corr slet ikke 44-årige Ida Corrs primære virksomhed eller førsteprioritet lige nu.

Derfor skal man ikke lægge for meget i de føromtalte blodrøde tal, for hendes fokus ligger på virksomheden Corrporation, der ifølge Ida Corr er sund og rask.

'Jeg husker, at denne her historie har kørt før, og jeg vil sige det samme som dengang: House of Corr er mit pladeselskab, som ikke har haft nogen rigtig aktivitet i mange år. Det er et selskab, jeg har, hvis jeg pludselig skulle få lyst til at lege pladeselskabsdirektør igen,' skriver Ida Corr i en sms til Ekstra Bladet.

'Men hvorfor er der så alligevel sket en lille ændring i seneste regnskabsår i forhold til forrige, hvis der ingen aktivitet er?'.

'Det er, fordi der har været små projekter i House of Corr, men intet stort - bare lidt hyggeprojekter', svarer Ida Corr og fortsætter:

'Mit aktive firma er Corrporation, og det har det heldigvis dejligt.'

'Jeg kan fortælle, at jeg har måttet tilbagebetale al coronastøtte, fordi jeg tjente for meget. Jeg håber til gengæld, at andre musikere, der virkelig har haft det svært under pandemien, har fået glæde af pengene', skriver Ida Corr, da vi spørger ind til, hvad ordet 'dejligt' dækker over.

Royalties fra kæmpehit

Ekstra Bladet ville, når nu Corrporation er det primære selskab i Ida Corrs musikalske virke, gerne have undersøgt økonomien i dette nærmere. Det lader sig dog desværre ikke gøre, da der er tale om en enkeltmandsvirksomhed, der ikke har offentligt tilgængelige regnskaber.

En betydelig del af Ida Corrs indtjening stammer hvert år fra royalties i forbindelse med 2007-nummeret 'Let Me Think About It', der i et remix af den verdenskendte dj Fedde le Grand blev et giganthit og bl.a. indtog andenpladsen på UK Single Chart Top 40 det år, ligesom det forårsagede fyldte dansegulve kloden rundt.

Den slags hits kaster mønt af sig i resten af ens levetid, og ifølge Corr selv ejer hun og hendes 'publisher' alle rettigheder til nummeret, der dermed på 15. år er noget af en guldkalv for sangerinden.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Lånte penge til sommerhus

Ifølge Se og Hør lånte Ida Corr tilbage i september i fjor en million kroner i Danske Andelskasser Bank, der fik pant i sangerindens hus i mondæne Dragør syd for København. Man kunne derfor foranlediges til at tro, at der har været behov for lidt hjælp til at få smør på brødet hjemme hos Ida Corr.

Det er dog på ingen måde tilfældet:

'Lånet er, fordi vi har købt sommerhus på Bornholm,' lyder det, da Ekstra Bladet spørger ind til den del.

'Vi' dækker over Ida Corr og hendes ni år yngre flamme Nicolai Achton.