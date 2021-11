Ilse Jacobsen har fået kræft

Ilse Jacobsen er ramt af kræft.

Det fortæller hun i et ærligt interview med Helsingør Dagblad.

Der er tale om lymfekræft, som har spredt sig til blodet, og hun er så afkræftet, at hun i øjeblikket er indlagt på Rigshospitalet. Her får hun blandt andet sondemad, og hun får hjælp til at sove.

- Nu har jeg sagt ja til at få nogle sovepiller for første gang i mit liv, for jeg tør ikke lukke mine øjne. De står på vid gab, for jeg er bange for, at jeg ikke vågner igen, hvis jeg lukker dem, fortæller hun til mediet.

Ilse Jacobsen er kendt som en stor dansk erhvervskvinde, og hun har blandt andet siddet som en del af holdet af investorer i 'Løvens Hule'.

Selv har hun blandt andet skabt sig et navn ved at designe gummistøvler, som er blevet solgt verden over.