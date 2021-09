Imerco fanget i Bitz-krig: - Vi tager kraftigt afstand

De nye oplysninger, der er kommet frem i striden om Christian Bitz' kopivarer i DR's 'Kontant', bliver taget meget alvorligt hos isenkræmmer-kæden Imerco.

- I bund og grund er det her jo en virkelig uheldig sag. Der kom meget ny viden frem i om den her strid. Det har overrasket mig, og vi tager det meget, meget alvorligt, siger administrerende direktør Frederik Brønnum til Ekstra Bladet.

- Vi tager kraftig afstand fra det, der er foregået.

Han fortæller, at Imerco har indkaldt leverandøren F&H til samtale mandag.

- Bliver det med henblik på en reprimande eller boykot af Bitz-varerne?

- Det bliver med henblik på at få en forklaring og finde hoved og hale i hele den her sag.

Leverandør har ansvaret

Imerco fjernede de fem stel, sagen omhandler, allerede da landsretten afsagde dom i sagen. Men om Imerco vil fjerne de resterende Bitz-produkter, vil direktøren endnu ikke sige.

- Meget af kritikken i den her sag går jo på, at han kan fortsætte med at skovle penge ind, mens sagen fortsætter. Synes I ikke, I bidrager til det, når I fortsætter salget af de andre produkter?

- Nej, det synes jeg ikke. Vi køber jo produkter i god tro hos vores forhandlere. Vi har en stærk designkultur og støtter alle små og mellemstore designere. Ikke kun keramikere. Ansvaret ligger hos F&H som leverandører.

Vrede blandt danskerne

At sagen har vakt vrede blandt danskerne er til at tage og føle på, hvis man besøger Imercos Facebook-profil, hvor flere brugere varsler boykot af Imerco, hvis ikke der handles.

Og kritikken kan høres på direktionsgangen.

- Vi lytter til den. Det er svært at svare alle, men vi lytter til den, når den er konstruktiv. Ikke når det bliver usagligt og grimt, siger Frederik Brønnum.