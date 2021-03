Indberettet: - Det ødelagde mig fuldstændigt

Den tidligere 'Ex on the Beach'-deltager Simone Skaaning Frederiksen er blevet indberettet til kommunen

Simone Skaaning Frederiksen har været ærlig om livet som enlig mor til sønnen Luca på sine sociale medier, og det har nu formentlig medført en indberetning til kommunen.

Det afslører hun på Instagram, hvor hun har vedhæftet den anonyme indberetning samt svaret fra kommunen.

Her lyder det blandt andet: 'Simone er meget syg. Hun kan ikke tage vare på Luca på længere sigt', ligesom der opfordres til, at man finder en plejefamilie til sønnen.

Fuldstændigt ødelagt

I svaret fra kommunen lyder det, at 'det vurderes, at Luca er i god trivsel og udvikling, hvorfor der ikke foreligger en bekymring for Luca, samt ej heller en bekymring for Simones forældrekompetencer og omsorgsevne'. Alligevel er det en tydeligt ærgerlig Simone, Ekstra Bladet fanger over telefonen.

- Jeg kan ikke beskrive det. Jeg var fuldstændigt ødelagt. Jeg har ikke behov for at sige, det ikke påvirkede mig, for jeg var helt ødelagt. Det var jeg virkelig. Alt indeni mig vendte sig fuldstændigt, jeg var nærmest i chok, siger Simone Skaaning Frederiksen.

Hun understreger, at hun ikke har et problem med, at folk sender en underretning til kommunen, hvis de ser et barn, de frygter mistrives. Men hun har svært ved at forstå, hvordan det kunne ramme hende. På sine sociale medier har hun fortalt, hvordan det er hårdt at være alenemor, ligesom hun har beskrevet, at hun ofte må på hospitalet for at få tjekket op på efterveerne fra fødslen, hvor hun mistede meget blod.

Simone Skaaning Frederiksen og sønnen Luca. Foto: Per Rasmussen

To fede streger

Man har nu fundet ud af, at hun lider af blødersygdommen Von Willebrands.

- Det kan godt være, at jeg har mange sygehusbesøg, men det gør mig ikke til en dårlig mor. Jeg synes, det er lavt, at man konkluderer det på sociale medier og laver en underretning. Så skriv da til mig i stedet. Jeg lagde det på Instagram, fordi jeg gerne vil slå fast med to fede streger, at der ikke er noget at komme efter, siger Simone Skaaning Frederiksen og uddyber om sine sygehusbesøg:

- Det er ikke sådan, at jeg render på sygehuset hver eller hveranden dag. Det er måske to-tre uger siden sidst, og jeg skal igen i næste uge. Nogle gange er jeg ikke afsted i tre-fire uger, og så er der uger, hvor jeg skal lidt oftere, hvor min mor så passer Luca. Det er også grunden til, at jeg har fået vuggestueplads to måneder tidligere, end jeg ellers skulle.

- Men har anmelderen en pointe i, at du måske har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen, og at det kan gå ud over Luca?

- Jeg har jo fået en tidligere vuggestueplads, fordi jeg ringede og spurgte kommunen til mine muligheder. Det var ikke, fordi det var ved at gå galt herhjemme. Det betyder bare, at jeg kan fokusere på en stille og rolig indkøring og ikke være presset over, hvem der skal passe ham. Det er ikke noget, nogen har påduttet mig, jeg fik et tilbud om en tidlig plads, der gav god mening for mig.

Finder aldrig ud af hvem Da Simone Skaaning Frederiksen opdagede, at en anonym person havde lavet en underretning til kommunen, var hun klar til at droppe alle sine sociale medier. - I 20 sekunder tænkte jeg, at jeg ikke ville være på sociale medier længere, og at jeg skulle slette mine profiler. Men så tænkte jeg 'nej'. Der kommer en trodsreaktion, for det kan ikke være rigtigt, at man ikke kan skrive og sige på sociale medier, at det kan være hårdt at være forælder, siger Simone Skaaning Frederiksen, der har opgivet at finde ud af, hvem der lavede underretningen. - Jeg har selvfølgelig tænkt over, hvem det kunne være, men jeg finder aldrig ud af det. Jeg tror, det er en, der sidder og keder sig og ikke kender mig. Men jeg ved det ikke, og jeg når ikke længere end det. - Hvordan var det at få kommunens ord for, at der ikke er noget galt? - Det var virkelig en lettelse. Det var, som om der blev løftet en tung sten fra mine skuldre, selvom jeg godt vidste, der ikke var noget at komme efter. Jeg sendte også 19 siders dokumentation til kommunen, så selvom jeg ikke var i tvivl om udfaldet, så var det selvfølgelig rart at få det overstået og få det lukket. Vis mere Luk