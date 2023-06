Indbrud hos diamantdatter: 'Jeg er virkelig vred'

Elvira Pitzner oplyser på sin Instagram-profil, at hun har haft indbrud i sit hjem

Elvira Pitzner kom natten til tirsdag hjem fra ferie til en ubehagelig overraskelse.

I en story på Instagram oplyser hun, at hun har haft indbrud, og at tyvene ser ud til at være gået efter en helt specifik ting - nemlig diamant-datterens dyre tasker og punge, hvor langt størstedelen er af mærket Chanel.

På sin Instagram-profil har Elvira Pitzner delt flere billeder og videoer af de angiveligt stjålne tasker og punge.

Hun oplyser endvidere, at hun 'kom hjem til et fuldstændigt smadret og røvet hjem'.

'Vinduet var smadret, døren var åben, og alt var et kaos', skriver Elvira Pitzner i sin Instagram-story og tilføjer:

'Alle mine Chanel-tasker, som jeg har arbejdet røven ud af bukserne for at kunne købe, er blevet stjålet. Jeg er virkelig vred.'

Her ses Elvira Pitzner (TH) med sin søster Thalia Pitzner og mor Katerina Pitzner til Zulu Comedy Galla i 2022. Foto: Jonas Olufson

Stjal kameraer

Det lader ifølge Pitzners beretning til, at tyvene ikke har været helt tabt bag en vogn.

Annonce:

I hvert fald skriver Elvira Pitzner, at tyvene også har været så snedige at stjæle hendes overvågningskameraer.

Dermed kan det måske ende med, at diamant-datteren får svært ved at bevise, at der rent faktisk har været indbrud.

Som det sidste skriver diamant-datteren, at hun nu vil begynde at rydde op i huset og derefter melde hændelsen til politiet og forsikringen.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Elvira Pitzner, men det har endnu ikke været muligt.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, at diamant-datteren er blevet udsat for indbrud i år.

Ifølge SE OG HØR oplyste hun tilbage i marts på sin Instagram, at hun var blevet udsat for indbrud i sin bil.

Her var tyvene løbet med dyre Louis Vuitton-tasker, al hendes makeup og en masse tøj, som havde ligget i bagagerummet.

Under røveriet havde Elvira Pitzners to hunde, der ikke kom noget til under episoden, befundet sig i bilen.

Diamant-datteren oplyste dengang ifølge mediet, at de eneste værdigenstande, som tyvene havde efterladt, var hendes computer, pas og pung.