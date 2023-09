Indbrudstyve stjal for millioner: Nu er de fanget

Tidligere på året fik Caroline Fleming ubudne gæster, der endevendte villaen i Hellerup for intet mindre end tre en halv millioner kroner.

Tyvene kom afsted med 12 designertasker fra dyre mærkevarer som Christian Dior, Chanel og Hermès. Ud over de mange dyre tasker fik tyvene også et Franck Muller brillant-ur med.

Det skriver B.T.

Ifølge mediets oplysninger brød indbrudstyvene ind 20. maj klokken 23.08. Og nu knap tre måneder senere kan politiet meddele, at de har anholdt to mænd på 26 og 27 år i sagen.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Elisa Lykke, der er Caroline Flemings presseagent, at tyvene er blevet fanget.

- Caroline er meget imponeret over politiets efterforskning, siger Elisa Lykke og tilføjer, at hun ikke har yderligere kommentarer til sagen.

Torsdag blev de to mænd ved et lukket grundlovsforhør ved byretten i Lyngby fængslet for grov indbrudstyveri. Begge mænd nægter sig skyldige i sagen.

Det er ikke første gang, at danske kendte har haft ufrivilligt besøg af de to mænd. De to mænd, der anholdt i sagen, er nu også sigtet for et andet groft indbrudstyveri, begået 30. april i Aarhus. Det skete hos landsholdsspilleren Kasper Dolberg, der fik stjålet et meget værdifuldt ur.

B.T. var dengang i kontakt med Kasper Dolberg, der ikke havde nogen kommentarer til sagen.