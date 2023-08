Inden fest: Måtte afsløre sygt foster

En kæmpe sorg ramte sidste sommer Christiane Schaumburg-Müller Åxman og hendes mand, Daniel Åxman.

Halvdelen inde i sin graviditet mistede nu 41-årige tv-vært sin ufødte søn, Columbus.

Det var på Instagram, at Christiane Schaumburg-Müller Åxman åbent og ærligt dengang fortalte om tabet, og hendes åbenhed fortsætter.

I sin podcast 'Hverdag' afslører hun nu hjerteskærende detaljer om, hvordan de opdagede, at fostret i hendes mave var sygt - og hvordan timingen ikke kunne være værre.

I podcasten fortæller Christiane Schaumburg-Müller Åxman, at hun var i fertilitetsbehandling og lykkeligvis blev gravid første gang, hun fik lagt æg op.

Mistede ufødt søn: Nu bryder hun tavsheden

Parret valgte at købe sig til flere undersøgelser, end det offentlige tilbyder, på grund af den vordende mors alder.

Derfor var det også et kæmpe chok for Christiane og Daniel, da de ved skanningen i fostrets 20. uge på Herlev Hospital fik at vide, at der var noget galt.

Barnets hjerne havde ikke udviklet sig, som den skulle, og hjertelyden var svag.

– Det overlever simpelthen ikke, siger hun i podcasten om fostret, hun bar.

Stor fest

Den tragiske melding får parret ganske kort tid før, at Daniel Åxmans ældste datter skal konfirmeres. Igen vælger Christiane Schaumburg-Müller Åxman åbenheden som sin vej, fortæller hun i 'Hverdag'.

– Vi gør så det, at vi skriver ud til alle, at det her er sket, så ved de det. Og vi må også sige det til børnene, og hun står der og skal konfirmeres. Det var så surrealistisk, jeg havde jo stor mave, siger Christiane Schaumburg-Müller Åxman, der bare to dage efter konfirmationen måtte føde det syge foster.

To dage senere delte hun sin og Daniels store sorg i et opslag på Instagram

'I 21 uger bar jeg dig i maven - ventede så ængsteligt på at få dig i mine arme. Du blev til i kærlighedens tegn og fra dag et af graviditeten har vi elsket dig og ventet på dig med længsel. Halvvejs blev dit stoppested og i torsdag fødte jeg dig - den fineste dreng. Du er en stjerne på himlen nu. Smukkeste du', skrev hun.

Sluttet fred

I det aktuelle podcast-afsnit fortæller Christiane Schaumburg-Müller Åxman at sorgen og tabet har fundet sin plads i hende.

– Jeg har virkelig sluttet fred med, at jeg har mistet, siger hun.

Christiane Schaumburg-Müller Åxman har en søn med sin eksmand, rapperen L.O.C., mens Daniel Åxman har to piger fra et tidligere forhold. Parret har ud over englebarnet Columbus ingen fælles børn.