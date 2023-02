Inden voldssag: Hyrer kendis-advokat

Robert Hansen er tiltalt for vold mod ekskæresten Nynne Larsen. Over for Ekstra Bladet vil han ikke erkende, at han har slået hende. - Vi tager den i retten, siger han. Han skal stå skoleret i retten 21. og 22. februar, oplyser anklagemyndigheden til SE og HØR

21. februar skal den kendte skuespiller Robert Hansen sidde på anklagebænken ved Retten på Frederiksberg.

Her er han tiltalt for at have begået vold mod hans ekskæreste Nynne Larsen i tre forhold.

Men Robert Hansen er godt forberedt. For med i retten tager han ikke hvem som helst med som forsvarer. Det skriver SE og HØR.

Mediekendt advokat

Længe har det været ukendt, hvem hans forsvarsadvokat ville være, men nu er det kommet frem gennem retslisten, at han har hyret kendis-advokaten Erbil Kaya.

Erbil Kaya er blandt andet kendt for at stå frem i Ahmed Samsam-sagen. Foto: Janus Engel.

Forsvarsadvokaten er gennem de seneste år blevet velkendt i medierne. Han har blandt andet omtalt sig flere gange i forbindelse med Ahmed Samsam-sagen.

Derudover repræsenterer han lige nu en af de tiltalte i 'Operation Goldfinger'. En sag, der omtales som en af Danmarkshistoriens største narkosager.

Han er også indehaver af advokatfirmaet Erbil G.E. Kaya, som blandt andet repræsenterede tre personer, der var tiltalt for at have medvirket i SE og HØR-sagen.

Robert Hansen og Nynne Larsen udtalte sig 2021 omkring et af forholdene. Her forklarede de, at de begge var blevet arresteret efter et skænderi, der efterfølgende udviklede sig til at blive fysisk.

Robert Hansen har ikke selv ville udtale sig om retssagen, men til SE og HØR udtaler Erbil Kaya, at Robert Hansen nægter sig skyldig i alle tre forhold.