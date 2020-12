Indlagt akut: Nu er der nyt

I sidste uge blev den 83-årige præst og forfatter Johannes Møllehave akut indlagt på intensivafdeling på Bispebjerg Hospital i København, men nu er der godt nyt.

Det fortæller hans søn Tomas til Ekstra Bladet.

Johanes Møllehave er nemlig tilbage på plejehjemmet Ingeborggården på Frederiksberg, hvor han de seneste år har boet.

- Far er blevet udskrevet , efter at være blevet behandlet for både blære- og lungebetændelse, fortæller hans søn, Tomas, til Ekstra Bladet.

Indlagt på intensiv: Kæmper for sit liv

Tomas Møllehave var i sidste uge afskåret fra at besøge sin syge far, da han selv var ramt af corona, men nu er han heldigvis blevet testet negativ.

- Johannes har været meget syg og har talt om at mødes med venner, der ikke er her mere, siger han og fortsætter:

- Det kan jo også godt være, at han snart kommer til at mødes med dem, siger hans søn, der endnu ikke ved, om hans far - på grund af coronarestriktioner - kommer til at fejre jul i familiens selskab.