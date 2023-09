Indlagt igen: Har fået en overdosis

Line Hoffmeyers krop har optaget alt for meget medicin, så hun har været en tur på hospitalet

Influencer Line Hoffmeyer er som hjertetransplanteret efterhånden vant til at ryge ind og ud af hospitalet.

Men indlæggelserne kommer ikke altid på det mest belejlige tidspunkt. I et opslag på Instagram afslører hun, at hun igen har været nødt til at lægge vejen forbi sygehuset, denne gang på grund af mavesyge.

Og indlæggelsen kommer oven i, at hun skal sende sin kæreste, komiker Lasse Rimmer, til USA.

'Han skal være væk længe nok, til at jeg kommer til at savne ham, og nu skal jeg så i isolation forinden', skrev hun på Instagram søndag.

Line Hoffmeyer og Lasse Rimmer blev gift i 2019 og skilt i 2021. Siden har deres forhold været frem og tilbage. I maj 2022 meddelte de, at de endegyldigt ville gå fra hinanden. De fandt sammen igen i december og har været sammen siden. Foto: Linda Johansen

Overdosis

Mandag aften kunne Line Hoffmeyer dog - efter at være blevet undersøgt på hospitalet - oplyse sine mere end 115.000 følgere på Instagram, at indlæggelsen blev kortvarig.

'Jeg er hjemme på Sjælland igen - stadig kun orlov, indtil de har helt styr på, hvad fa'n der foregår. Vi var nervøse for, om medicinen blev optaget i kroppen med den dårlige mave … I stedet er der simpelthen sket det stik modsatte, hvad min læge forklarer mig faktisk heller ikke er unormalt ved mavesyge: Jeg har KAMPoptaget min medicin', skriver hun i et opslag og konstaterer:

'Jeg har fået en ordentlig overdosis'.

Overrasket

Line Hoffmeyer forklarer videre, at hun nu skal holde en pause med medicinen og opholde sig i nærheden af sygehuset den næste tid. Og at situationen er kommet helt bag på hende.

'Jeg anede slet ikke, det her ku’ ske, men sådan bliver man jo lidt klogere hver dag - nu håber jeg bare, at jeg snart begynder at blive lidt friskere hver dag også', slutter hun sit opslag.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra Line Hoffmeyer.