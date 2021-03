Indlagt: 'Jeg var rigtig bange'

'Sygeplejeskolen'-skuespilleren Molly Egelind har på sin Instagram delt, at hun har været indlagt med komplikationer i forbindelse med sin graviditet.

Den unge kvinde deler med sine følgere, at hun tilbragte det meste af sidste uge på hospitalet.

'Jeg tilbragte det meste af sidste uge på hospitalet, på grund af en graviditetskomplikation. Jeg var rigtig bange og bekymret - men var omgivet af det mest fantastiske personale, jordemødre og fødselslæger', lyder det indledningsvist i opslaget.

Selvom Molly Egelind nu er hjemsendt, har hun fået strenge formaninger fra lægerne.

'Er nu sendt hjem med formaning om ikke at lave noget som helst andet end at tage den med ro og bage baby færdig', skriver hun.

Den dygtige skuespiller bruger også sit skriv til at opfordre folk til at huske på det nye borgerforslag om rettigheder til fødende.

'Hvis du ikke har gjort det endnu, vil jeg bede dig om at gå ind og skrive under på borgerforslaget om rettigheder til fødende. Der er de dygtigste dejligste mennesker på vores fødegange, og de og de fødende har brug for flere ressourcer', lyder det.

Det er Mollys andet barn sammen med Benjamin Hasselflug.

De to har i forvejen datteren Ellinor sammen.

Friede efter skænderi

Molly Egelind, der som efternavnet antyder er datter af skuespiller og komiker Søs Egelind, har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, hvordan det foregik, da Benjamin Hasselflug friede til hende.

- Vi havde et skænderi og kom efter mange timer frem til, hvad det handlede om, og hvorfor jeg var ked af det, sagde hun og fortsatte:

- Jeg havde bildt mig selv ind, at Benjamin ville gå fra mig, og så stoppede han op, forlod lokalet og kom tilbage nogle minutter senere med en forlovelsesring, han havde haft liggende i over et halvt år.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Molly Egelind.