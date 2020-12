Indlagt med corona

Popstjernen Bro er i øjeblikket indlagt på hospitalet, efter han er blevet smittet med coronavirus.

Det bekræfter hans manager og Bro - med det borgerlige navn Kevin Andreasen - selv over for Ekstra Bladet.

- Jeg er på hospitalet lige pt. Jeg fik super høj feber og bliver tjekket igennem nu, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter med at fortælle, at han fik en positiv test i juledagene:

- Jeg blev testet positiv 2. juledag og holder mig for mig selv de næste otte dage, siger han videre.

På sin Instagram-story delte Bro tidligere mandag flere billeder fra hospitalet, mens han også forklarede, at det var kombinationen af coronavirus og noget andet medicin, han tager, som har gjort, at han har fået det meget skidt.

Nyt spor på travl motorvej åbnet

- Bliver indlagt på hospitalet om lidt. No worries, det er bare fordi, jeg får noget medicin ved siden af, der ikke er så godt, når man har corona, sagde han i den forbindelse.

Bro har dog ikke ønsket at uddybe, hvilken medicin der er tale om.

Kommer med opfordring

Til Ekstra Bladet forklarer popsangeren, at det er vigtigt for ham at komme med en opfordring i forbindelse med hans sygdom:

- Til alle jer unge mennesker derude: Det her er ikke for sjov. Alle kæmper en kamp på hospitalet med at hjælpe alle dem, der er syge, siger han og takker samtidig sine fans for de mange beskeder, han har fået:

- Tusind tak for alle jeres søde beskeder, og tak til personalet på de danske sygehuse, siger han videre.

Dansk popstjerne har mistet millioner

Den 24-årige sanger har tidligere forklaret, at han også tilbage i foråret fik en positiv coronatest.

Dengang fortalte han i 'Go' morgen Danmark', at han havde oplevet vejrtrækningsproblemer.

- Jeg har haft corona for to måneder siden. Jeg blev tjekket to gange. Jeg havde 30 procent lungekapacitet. Jeg kunne ikke trække vejret helt ned, fortalte han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------