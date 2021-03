Indrømmer: Kendte ikke Rihanna

Mads Mikkelsen fortæller i talkshowet 'Jimmy Kimmel Live!', hvordan han endte med at være Rihannas bitch i popstjernens musikvideo til 'Bitch Better Have My Money'

Det er meget opmærksomhed omkring Mads Mikkelsen disse dag. Filmen 'Druk', hvor Mads Mikkelsen har en af hovedrollerne, har lige været nomineret til en Golden Globe, og Oscar-chancerne ser også gode ud for Thomas Vinterbergs film.

Derfor var Mads Mikkelsen natten til onsdag gæst i det store, amerikanske talkshow 'Jimmy Kimmel Live!'.

Den danske film Druk rykker tættere på en Oscar-nominering

Her var værten, Jimmy Kimmel, interesseret i at høre om Mads Mikkelsens rolle i Rihannas musikvideo 'Bitch Better Have My Money' fra 2015. Mads Mikkelsen var dog usikker på, hvem sangeren egentlig var, da han fik tilbudt rollen.

- Jeg fik et opkald fra min agent, der spurgte, om jeg vil være med i den her Rihanna-ting, og jeg svarede, ja, men hvem er den her Rihanna-ting. Jeg ved ikke meget om popkultur, lyder hans svar i showet.

Se musikvideoen her. (Videoen har seksuelt indhold)

Går til angreb: 'Noget barnligt vrøvl'

Søn ville med på settet

Selvom skuespilleren ikke selv vidste, hvem Rihanna var, så var Mads Mikkelsens børn begejstrede, da de hørte, at deres far skulle være med i en musikvideo med selveste Rihanna.

- Det var faktisk den første gang, at min søn gerne ville med mig på filmsettet. Det fik han ikke lov til. Han var lidt vild med hende, og jeg var bange for, at det ville være 'tricky', fortæller Mads Mikkelsen i interviewet.

Jimmy Kimmel spørger blandt andet også til drukkulturen herhjemme, og hvorfor Mads Mikkelsen ofte spiller skurkeroller. Du kan se hele interviewet med den danske stjerne her: