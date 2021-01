Indrømmer misbrug og afvænning

Lukas Graham deler i et stort interview med Politiken, at hans afhængighed af hash ledte til en tur på afvænning under coronakrisen

Den populære sanger Lukas Forchhammer er ikke bleg for at indrømme de udfordringer, han har stået over for i sit liv.

Denne gang fortæller '7 years'-sangeren til Politiken, at han under coronakrisen har været i behandling for sit hash-misbrug, som han har haft siden en meget ung alder.

Lukas har nemlig brugt perioden som 'arbejdsløs' til at tænke over sig selv og sit liv og kom ifølge eget udsagn frem til, at der måtte ske noget, så han stoppede sit misbrug med hash.

- Du kan godt sige, at jeg har fungeret - til tider fremragende faktisk - men jeg har været funktionel misbruger i mange år. Hele mit voksne liv sådan set. Men i år synes jeg, at det blev uoverskueligt. Jeg gik hjemme og drak for mange øl - ligesom mange andre - men røg også mere og mere og blev angst og urolig. Mit misbrug eskalerede. Jeg tror faktisk ikke, jeg havde erkendt mit misbrug, eller gjort noget ved det, hvis ikke corona havde tvunget mig hjem uden undskyldninger, fortæller han i det store interview.

Lagt på hylden

Lukas Forchhammer tjekkede ind på Tjele klinikken i Viborg.

På stedets hjemmeside kan man læse, at der er tale om en klinisk med et 'holistisk syn på det enkelte menneske, som betragtes som unikt'.

Klinikken tilbyder behandlinger til alt fra stofmisbrug til alkoholmisbrug, ludomani og købemisbrug.

I interviewet kommer sangeren også ind på, at behandlingen har virket, og at han har stoppet sit brug med både hash og alkohol.

Han regner dog med, at han i fremtiden vil komme til at drikke moderat igen, men røgen er lagt på hylden.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Lukas omkring opholdet hos Tjele, men det har i skrivende stund ikke været muligt.