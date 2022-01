Indrømmer: Sådan narrede vi publikum

Cirkusrevyens instruktør, Lisbet Dahl, insisterede på, at skuespiller Ulf Pilgaard skulle have en buket blomster efter hver af 2021-sæsonens 176 forestillinger.

Det var nemlig hans allersidste sæson efter 40 sæsoner på revyen.

Men det ville løbe op i rigeligt mange buketter, og derfor fik revyen lavet en bæredygtig buket af papirblomster, som Ulf Pilgaard fik overrakt efter hver forestilling.

Det afslører han i et interview med Danmarks Radio.

- Hun (Lisbet Dahl, red.) syntes ikke, at nogen skulle snydes for det, så jeg fik en buket papirblomster hver aften. Der var jo ikke et øje, der kunne se, de ikke var ægte.Så jeg afleverede mine blomster til regissøren efter hver forestilling, fortæller han til DR.

Majestæten på scenen

I en alder af 80 år gik Ulf Pilgaard i oktober 2021 på scenen for sidste gang på Bakken i Dyrehaven nord for København. Mange havde købt billet til Cirkusrevyen sidste år for at få et sidste glimt af den karismatiske revyskuespiller.

Corona havde dog været årsag til, at sommerens forestillinger var blevet udskudt flere gange, og at færre kunne sidde blandt publikum hver gang. Derfor blev der indlagt adskillige ekstra-forestillinger, med henblik på at så mange som muligt kunne opleve Ulf Pilgaard en sidste gang.

Under hans allersidste optræden, hvor han som mange gange tidligere parodierede dronning Margrethe, kom majestæten selv på scenen og overraskede skuespilleren.

DR har fulgt Ulf Pilgaard i perioden op til hans sidste sæson i Cirkusrevyen. Det er blevet til programmet 'Ulfs store finale', som kan ses mandag aften klokken 20 på DR1 eller på DRTV.