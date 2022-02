Indrømmer: Sammen igen

Spekulationerne har været mange, og nu bekræfter Line Hoffmeyer og Lasse Rimmer, at de har fundet sammen igen.

Det gør de på det sociale medie Instagram.

'Over julen blev Lasse og jeg kærester igen. Det har, for mig, været nogle modbydelige måneder uden ham omend meget sundt, lærerigt og tiltrængt for at havne det rigtige sted. Jeg er lykkeligere end jeg har været i ufatteligt lang tid, og jeg gider aldrig nogensinde at undvære ham igen,' lyder det fra influenceren til et billede af de to.

Skulle skilles i august

I august fortalte parret ellers, at de skulle skilles efter to års ægteskab.

Dengang var det også på Instagram, at de to fortalte, at forholdet var forbi.

'Jeg blev ikke gift for at blive skilt. Men det blev jeg. Så da jeg blev gift igen for to år siden, var det med den skråsikre overbevisning, at denne gang, der ville det være i med- og modgang, til døden jer skiller, hele balladen. Noget må jeg sgu da have lært af at have prøvet og fejlet. Anden gang skulle være lykkens gang. Og nu står vi alligevel her, før vi nåede en to-års bryllupsdag og har opgivet håbet om, at vi er de rigtige for hinanden. Line og jeg er enige om en mindelig skilsmisse,' skrev han.

Line Hoffmeyer fortalte til sine følgere, at de to havde været igennem en krise, som de ikke havde kunnet håndtere.

Hun kommenterede også, at de to havde været gennem en fertilitetsbehandling, som de til sidst i forholdet valgte at sætte i bero.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra parret, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

27-årige Line Hoffmeyer har tidligere fortalt om sin alvorlige hjertesygdom, som gør, at hun kan forvente at dø tidligt. Det kan du læse mere om her.