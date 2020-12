Indrømmer snyd

Virkeligheden er langtfra altid, som den ser ud på de sociale medier.

Og det er den kendte model og influencer Philine Ropestorff, der danner par med fodboldspilleren Nicklas Bendtner, ikke bange for at indrømme.

I det nyeste afsnit af parrets reportageserie 'Bendtner & Philine', der bliver sendt på Dplay, forklarer Philine Roepstorff nemlig, at hun ofte snyder på de sociale medier ved at dele billeder fra events, hun i virkeligheden slet ikke har været til.

- Jeg har postet rigtig mange ting, jeg ikke har været til. Jeg får folk, der har været til det, til at tage et billede til mig og sende, og så lægger jeg det op, og så har jeg bidraget og støttet op om det event, det nu er, siger hun i programmet.

Philine Ropestorff er ikke glad til at gå til diverse events, men hun lader ofte, som om hun har deltaget, selvom hun ikke har. Foto: Linda Johansen

Her forklarer den 27-årige model ligeledes, at hun ofte ikke bryder sig om at deltage i de pågældende events, fordi hun ikke føler, hun kan være sig selv.

- Jeg føler meget tit, at der bliver kigget på en, og i mit tilfælde synes jeg ikke altid, at det er: 'Hun er så sød, og hun er så god.' Med mig føler jeg mere, at det er: 'Har du hørt.' Det synes jeg ikke er rart. Når jeg er sammen med mine venner, ser de mig, jeg er bare mig, og det er jeg ikke her, siger hun videre.

I programmet ser man ligeledes, at Philine Roepstorff deltager i et event hos den kendte model Mathilde Gøhler, der danner par med Remee.

Philine kan dog tilsyneladende ikke komme væk fra eventet hurtigt nok.

- Jeg siger hej, og så går jeg, siger hun og fortsætter:

- Jeg vil bare gerne ud. Det er slemmere, end jeg havde troet. Mit sind var ikke så godt den dag, siger hun videre.

Bendtner og Philine har dannet par i et par år. Foto: Anthon Unger

Ærlig om redigering

Philine Ropestorff har tidligere i flere interviews heller ikke lagt skjul på, at hun ikke er bleg for at redigere sine billeder på sine sociale medier.

- Selvom jeg er stoppet med at overredigere mine billeder, kan jeg stadig finde på at fjerne en bums med et retoucheringsprogram. Eller give billedet et filter, så jeg ser brunere ud. Og det kan jeg ikke se noget galt i, har Philine Ropestorff tidligere fortalt i et interview med Alt for damerne.

- Jeg er holdt op med at tage 100 billeder af den samme positur for derefter at bruge 100 forskellige redigeringsprogrammer, men jeg ser ikke noget problem i, at folk gør deres arm lidt mindre på billeder. Ofte får billeder os til at se tykkere ud, end vi er i virkeligheden. Og da synes jeg, det er naturligt at ændre på tingene, lød det videre.