Indrømmer tyveri: Stjal penge til karrierestart

Jimmy Jørgensen gjorde sig til tyv for at få råd til sin første guitar. Pengene stjal han fra sin egen morfar

Rockbandet Hotel Hunger er aktuel med ny musik for første gang i 20 år.

Siden bandet så dagens lys som Baby Hotel Hunger i 1985, har frontmand Jimmy Jørgensen haft renommé som gruppens rod. Og det er ikke uden grund.

I Radio 4-programmet 'Det sidste måltid' fortæller Jimmy Jørgensen, at han måtte stjæle en mindre formue for at få bandets spæde start til at blive en realitet.

Det var hans egen morfar, som den nu 58-årige musiker stjal penge fra.

Kasser med kontanter

Tyveriet fandt sted, når Jimmy Jørgensens onkel og cigarrygende morfar spillede kort, og den unge rod sad og så på. Når morfaren løb tør for tobak, blev Jørgensen sendt ind for at hente flere cigarer.

- Inde i hans skab var der en masse cigaræsker. I en af dem var der cigarer, men i tre andre var der penge. Altså kontanter. Jeg startede med at tage 100 kroner, fortæller Jimmy Jørgensen i programmet.

Ingen opdagede noget, og derfor blev han fristet til at tage flere og flere penge. Målet var at tage nok til en guitar til ham selv og en til Henrik Botoft, som Jimmy Jørgensen startede bandet med.

Jimmy Jørgensen endte med at stjæle 19.000 kroner fra sin egen morfar.

- Men jeg tænkte, at jeg ikke bare kunne stille en guitar derhjemme til 800 kroner. Jeg var nødt til at finde på noget. Så jeg stillede den ude foran døren og skrev 'Fra en onkel i England', hvilket var ret smart og udregnende, fordi jeg havde en engelsk far, der aldrig havde været der.

- Så jeg kunne jo godt have en onkel, siger Jimmy Jørgensen, der også købte en gave til sin mor og sin bror for at dække over sin løgn.

Rom og smøger

Hans mor fik en flaske Barcardi Rom og en stang smøger, mens hans bror fik en gokart.

Men Jimmy Jørgensens løgn blev opdaget. Samtidig blev hans morfar syg af kræft. Tyveriet gjorde, at han ikke ville besøge sin syge morfar, fordi han var for flov over, at han havde stjålet fra ham.

Ud over at spille musik på en guitar, han havde stjålet penge til, indrømmer Jimmy Jørgensen i programmet, at Hotel Hungers første tekster blev til på en skrivemaskine, han havde erhvervet sig ved et indbrud.

Du kan høre hele interviewet med den albumaktuelle eksrod her: