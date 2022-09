Influencer flytter efter kendt nabostrid: Nu reagerer overboen

Steffen Hou er ikke lettet, men ønsker i stedet at Louise Madsen bliver lykkelig, efter at youtuberen og Instagram-profilen fraflytter den ejendom, hvor parterne tidligere på året havde en kæmpe nabotvist

De to duellerende parter endte helt i 'Go' Aften Danmark' til en live-duel, da Ekstra Bladet tidligere på året kunne afsløre, hvordan den danske dokumentarist Steffen Hou var havnet i konflikt med sin underbo, den populære influencer Louise Madsen.

Steffen Hou kunne blandt andet fortælle, hvordan han i mere end et halvt år var blevet hængt ud for chikane mod Louise Madsen på hendes YouTube-kanal og sociale medier, hvor hun har tusindvis af følgere.

Det resulterede ifølge 46-årige Steffen Hou i både hadbeskeder og trusler mod ham og hans familie fra flere af Louise Madsens følgere.

I går kom det så frem, at 20-årige Louise Madsen nu fraflytter den store luksuslejlighed i opgangen på Købmagergade nær Rundetårn i København.

Vil ikke rippe op

Det er dog ikke en ligefrem jublende Steffen Hou, Ekstra Bladet får fat i, da vi vil høre, hvad han siger til den unge influencers flytning.

De har nemlig for længst fået talt ud, fortæller han således i dag.

- Jeg har ikke nogen interesse i at rippe op i nogen ny konflikt, for min opfattelse er, at Louise og jeg, efter at der var hele denne her storm i forbindelse med nabostriden tidligere på året, har haft en god lang snak, hvor vi fik talt ud om den ulykkelige situation. Vi fandt en eller anden gensidig forståelse, siger Steffen Hou og fortsætter:

- Siden da har der været en god tone og en god kemi mellem Louise og jeg, uden at der har været nogen form for kontroverser. Tværtimod har der været et fint forhold, selv om vi ikke mødes eller taler så ofte. Tingene lagde sig igen. Det glæder mig, at vi kunne løse problemerne tete-a-tete i god ro og orden og med gensidig forståelse. Herfra håber jeg bare, at Louise bliver glad, vil trives i sit nye hjem og har en lang og lykkelig fremtid foran sig.

Louise Madsen har flere end 100.000 abonnenter på YouTube og flere end 170.000 følgere på Instagram, og besidder derfor en enorm magt, som Steffen Hou ikke mente, hun forvaltede korrekt. Siden har de fået talt ud. Foto: Anthon Unger

- Er du på en måde lettet, eller er du ligeglad med flytningen?

- Det handler ikke om, hvorvidt jeg er lettet eller ligeglad. Men når jeg ser tilbage på hele denne her nabostrid med en tvist mellem en ejerforening og en beboer, så er det jo ulykkeligt, at det kom så vidt med mange konsekvenser for os alle. Til gengæld tager jeg med, at jeg glæder mig over, at Louise og jeg i fred og fordragelighed rent faktisk kunne løse tingene og finde en gensidig forståelse og respekt for hinanden.

Trist historie endte godt

Det kunne tænkes, at Steffen Hou klog af skade nu gruede for, hvem der mon flytter ind i den store lejlighed lige nedenunder ham næste gang. Men det er slet ikke tilfældet, siger han:

- Nej, jeg er ikke nervøs. Jeg synes, vi har fået en virkelig velfungerende ejerforening, hvor naboerne har det godt sammen og trives. Det er jeg sikker på, vi også får med kommende beboere. Hvis Louise var blevet boende, så ville vi også have haft et godt naboskab fremadrettet. Livet er for kort til bekymringer. De problemer, vi havde, er for længst løst.

- Reelt set er en trist historien jo endt godt i den forstand, at den er bevis på, at det rent faktisk er muligt for naboer at komme godt overens med hinanden, hvis de blot får talt om problemerne, siger Steffen Hou.

Steffen Hou og hans samarbejdspartner i Hou Film, Sean, er i øvrigt idemændene bag- og co-producent på nye discovery+-serie 'Gennem Grand Canyon - Det vildeste eventyr', der har premiere i dag som stream og på Kanal 5.