Influencer-mor i tvivl: Skal, skal ikke?

Liv Martine Hansen har 144.000 følgere på Instagram, hvor hun deler rundhåndet ud af sit liv, som blandt andet omfatter to små børn.

Men nu er 'Bagedyst'-vinderen fra 2015 blevet usikker på, om det overhovedet er en god idé at eksponere sit barn på sociale medier, og hun frygter for konsekvenserne.

Det fortæller hun til Berlingske.

- Ingen af os ved, hvad der sker ved at eksponere børn på den måde. Ødelægger det noget for dem, når de bliver ældre? Risikerer de at blive mobbet, når de starter i skole? Kommer de til at synes, det er pinligt, at der ligger en masse billeder af dem på deres mors profil? siger Liv Martine Hansen til Berlingske.

Svær beslutning

Det er dog ikke en nem beslutning at tage, når man er glad for at dele sit liv med andre - og samtidig tjener penge på opslag som influencer.

- På den ene side har jeg lyst til at dele hele min kamerarulle og vise til hele verden, hvor fantastiske de er. Men samtidig er der en stemme inden i mig, som fortæller mig, at det ville være meget dumt at gøre, siger hun til Berlingske.

Liv Martine Hansen og hendes mand, Mads Niemann, blev forældre for anden gang tilbage i oktober, da lille Luis kom til verden.

En dejlig nyhed, som hun delte med sine Instagram-følgere i et opslag, du kan se her.