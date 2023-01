Influencer og dj venter andet barn

Influenceren Irina Olsen også kendt som 'Irina The Diva' er gravid.

Det har Irina Olsen og sin mand, Morten Brangstrup Olsen - også kendt som Faustix - annonceret på Instagram med en video.

I videoen ser man blandt andet parret være til scanning og deres førstefødte Allessia fortælle, at hun skal være storesøster.

Videoen er også parret med teksten:

'Baby Olsen coming soon… '

Irina Olsen blev mor for første gang til datteren Allessia i 2015 og har siden da flere gange fortalt om, at hun var klar til en baby nummer to.

'Vi er meget glade. Vi har jo ventet på vores mirakel #2 i ca. fire år,' skriver Irina Olsen i en besked til Ekstra Bladet.

Væltet af lykønskninger

På parrets Instagram-opslag strømmer det også ind med lykønskninger.

'Awww Tillykke til hele fam', skriver sangeren Nabiha.

'Kæmpe stort tillykke', skriver danseren Thomas Evers Poulsen, og mange andre stemmer i.

Irina Olsen er også glad for alle de lykønskninger, de har modtaget indtil videre.

'Jeg er overvældet over alle de søde reaktioner fra folk,' skriver hun til Ekstra Bladet.