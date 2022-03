Influencer politianmeldt for tobaksreklame

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt en virksomhed for at reklamere for aromakugler til cigaretter. De har desuden politianmeldt en unavngiven influencer for at reklamere for produkterne

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

En enkeltmandsvirksomhed er blevet meldt til politiet af Forbrugerombudsmanden, fordi de har reklameret for produkter, der giver smag til cigaretter. En influencer er ligeledes blevet politianmeldt for det samme.

Det oplyser Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Der er totalt forbud mod at reklamere for tobaksprodukter i Danmark, men i markedsføringen for produkterne er der blandt andet brugt billeder af cigaretter, mens der også er brugt salgsfremmende udsagn om at bruge aromakuglerne i sine cigaretter.

'Med et simpelt klik i filteret så kan du nyde denne eksotiske smag, dine smagssanser bliver ramt af en sød, mild, forfriskende vandmelon smag som giver et kick af sommerens glæder', stod der blandt andet på virksomhedens hjemmeside.

På Instagram har virksomheden markedsført sig med konkurrencer, hvor man kan vinde en måneds forbrug af kuglerne med smag.

'SAVNER DU OGSÅ MENTHOL OG DET GODE GAMLE CLICK?? KENDER DU EN DER SAVNER SIT GAMLE CLICK?? Vi er helt overvældet over den store interesse i har vist, og i forbindelse med vores åbning af webshoppen vil rigtig gerne takke jer med en konkurrence, hvor i har mulighed for at vinde vores click kugler til 1 måneds forbrug til deling af valgfri smagsvarianter', stod der eksempelvis i et opslag.

Influencer anmeldt

Virksomheden har brugt en unavngiven influencer i markedsføringen, som har lavet opslag på sin profil om tobaksprodukterne. Den pågældende influencer har lavet flere opslag som reklame, hvori virksomheden er tagget.

'Til dig der savner smagene i cigaretterne' og 'Der er masser af smage og tilbehør', stod der blandt andet.

Det fik Forbrugerombudsmanden til at reagere:

- Al reklame for tobaksvarer er som udgangspunkt forbudt. Reklame for varer, der er designet til at blive benyttet sammen med tobaksvarer, er også forbudt.

- Det vidtgående reklameforbud gælder naturligvis også over for influenter. Hvis man overtræder forbuddet mod tobaksreklame, må man forvente at blive politianmeldt, siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen i pressemeddelelsen.