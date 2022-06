Influencer politianmeldt for tobaksreklamer

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt en dansk influencer for brud på reglerne om reklame for tobakssurogater.

Det oplyser myndigheden i en pressemeddelelse.

Her oplyser Forbrugerombudsmanden, at tobakssurogater er produkter, der indeholder nikotin, herunder nikotinposer som for eksempel af mærket Lyft.

Influenceren, der også er ejer af en enkeltmandsvirksomhed, har ifølge Forbrugerombudsmanden reklameret for produkterne på TikTok.

Det blev 21. april sidste år forbudt at reklamere for tobakssurogater, ligesom det blev forbudt at vise billeder af dem på nettet.

Ifølge pressemeddelelsen nægter den politianmeldte influencer at have brudt reglerne.

Bøder for reklamer

Forbrugerombudsmanden oplyser videre i pressemeddelelsen, at en anden influencer og ejer af en enkeltmandsvirksomhed har modtaget bøder på henholdsvis 5000 kroner og 50.000 kroner efter at have reklameret for såkaldte aromakugler, der kan give smag til cigaretter.

Influenceren havde reklameret for produkterne på Instagram og Facebook, selvom det er i strid med loven.

'Stort set al reklame for og visning af tobaksvarer og tobakssurrogater er forbudt. Forbuddene gælder også for tobakssurrogater, som nikotinposer, og varer, der er designet til at blive anvendt med tobaksvarer. De vidtgående reklame- og udstillingsforbud gælder alle steder, også på sociale medier som TikTok, og på hjemmesider', udtaler Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, i pressemeddelsen.

