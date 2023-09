Influencerbureau konkurs: De skylder mig penge!

Casper Drømme brød med Brand New Story for halvanden måned siden. Det er han glad for i dag, fortæller han til Ekstra Bladet

- Jeg har siddet hos dem flere gange, hvor jeg er blevet lovet en masse ting, som ikke blev overholdt, så jeg er ikke overrasket.

Det vil være synd at sige, at det danske influencerbureau Brand New Storys konkurs har sendt chokbølger gennem madanmelder og influencer Casper Christiansen.

Han er bedre kendt som den populære skikkelse Casper Drømme, som har omkring 130.000 følgere på Instagram og 255.000 på TikTok, og tidligere har arbejdet sammen med bureauet.

- Egentlig hoppede jeg fra hos dem for halvanden måned siden, og det var blandt andet på grund af nogle af de oplevelser, jeg havde. Det er jeg selvfølgelig glad for nu, forklarer han til Ekstra Bladet.

- Vi skulle blandt andet bygge et køkkenstudie, som jeg skulle bruge til YouTube. Planen var, at vi skulle lave nogle større ting sammen, men jeg synes bare, at de holdt mig hen, siger Casper Drømme og oplyser, at der var aldrig en skriftlig aftale om de ting, som Brand New Story lovede.

Har penge til gode

Dog kom de ifølge Casper Christiansen så langt i processen, at influenceren var ude med nogle fra bestyrelsen og se på lokaler til det nye køkkenstudie.

Visionen var, at det skulle løfte youtuberen til et højere niveau.

Det blev dog aldrig til noget, og Casper Christiansen valgte i stedet at trække sig fra influencerbureauet.

- Det betyder, at jeg ikke bliver så hårdt ramt af konkursen. Jeg har nogle penge i klemme, som jeg selvfølgelig håber, jeg får, men heldigvis ikke millioner.

Det handler om en faktura for et stykke arbejde, han har udført, men ikke er blevet betalt for endnu.

Til spørgsmålet om, hvor mange penge han har til gode, svarer Casper Christiansen, at beløbet er under 30.000 kroner.

Casper Drømme i gang med det, han har lavet en levevej ud af: test af bl.a. fastfood. Videoscreendump: Frej Kofoed

- Hvad tænker du om de influencere, der bliver hårdere ramt økonomisk?

- Et eller andet sted er de jo bare mellemmænd, så det er totalt ærgerligt, at den skal lande på sådan en mellemstation. Så jeg håber bare, at de får alle deres penge.

Dårlig økonomi

Casper Drømme blev en del af Brand New Story, da hans influencerkarriere tog fart for halvandet år siden, og han var altså en del af holdet indtil for ganske nylig.

Ud over Casper Drømme arbejdede Brand New Story sammen med blandt andre youtuberen Alexander Husum og det kendte internetpar Jasmin og Mika.

Det står dog klart, at selskabet ikke har haft succes med at skabe overskud de seneste år, mens også egenkapitalen er negativ.

Virksomheden har i seneste regnskabsår også haft mindre aktivitet, og i den forlængelse blev der sat spørgsmålstegn ved virksomhedens fortsatte drift.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra en række af de influencere, der har været tilknyttet bureauet.

