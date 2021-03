Ingemann lagt ned efter undskyldning: Helt overvældet

I sidste måned kunne tv-seerne igen følge Peter Ingemann på sine gule knallert i 'Ingemann, Fyn & Lolland-Falster' på TV2, der blandt andet bragte ham forbi den fynske by Snave, som de fleste nok husker fra de ikoniske Sonofon-reklamer og filmen 'Polle Fiction'.

Her er byskiltene forsvundet fra tid til anden, siden Polle for 20 år satte byen på landkortet. Men nu har trenden, som Assens Kommune er ved at være trætte af, igen taget fart. Det skriver TV2.

- Allerede ugen efter programmet med Peter Ingemann (blev vist 9. februar, red.) blev der fjernet fem skilte. På fire af dem var standeren blevet skåret over, siger Freddy Heine Nielsen, driftsleder i Assens Kommune, til mediet.

Nu tager tv-værten dog affære og sender en stor undskyldning til Snave og Assens. Det sker i en video på Instagram, som han lagde op onsdag.

- De koster altså 7500-8000 kroner for Assens Kommune. Det er gode skatteborgeres penge, der forsvinder på grund af det der, siger han i videoen.

Vil gøre skaden god igen

Han har dog fundet en måde at gøre skaden god igen.

Han har nemlig sat sin gule hjelm og sit Unterberg-patronbælte til salg på en auktion, der først og fremmest skal dække de 8000 kroner til Assens Kommune, mens alt overskydende går til Blå Kors.

På en professionel auktion kan man lørdag byde på Peter Ingemanns gule hjelm. Foto: Heartland/TV2

- Jeg betaler min skat med glæde, og det er vi mange, der gør, men jeg tror da, at Assens borgere godt kunne finde noget andet at bruge deres skattekroner på. Så det er et forsøg på at sige, at jeg er ked af, hvis vi har sat fokus på det igen, og at der er røget fem skilte, siger han til Ekstra Bladet og fortæller, hvorfor valget faldt på Blå Kors:

- De gør bare et skidegodt stykke arbejde - også her i coronakrisen med børn i udsatte familier. Jeg synes, at folk, der kæmper så meget for både børn og voksne og landevejens farende svende fortjener et klap på skulderen, siger han og tilføjer:

- Og så er der jo også det med det, at i programmerne er jeg aldrig bange for at sige, om vi ikke lige skal tage en øl eller Unterberg. Så når jeg nu promoverer det lidt, så er det måske også meget godt at kigge til den anden side, griner han.

Må ikke give pengene

Tv-værten fortæller, at han har været i dialog med borgmesteren hos Assens Kommune, der på ingen måde er sur på ham over programmet og de nye skiltetyverier. Pengene kan de dog formentlig ikke tage imod.

Det har Ingemann dog fundet en løsning på.

- Hvis de ikke kan modtage pengene, så bliver det noget med, at de 8000 kroner bliver doneret til en velgørende organisation i Assens - måske et værested eller lignende.

Helt overvældet

I skrivende stund er højeste bud 15.500 kroner, men Ingemann tør ikke give et bud på, hvor mange penge der ender med at blive sendt videre.

I første omgang bad tv-værten om, at bud på hjelmen blev sendt privat til ham.

- Men det er simpelthen væltet ind, og jeg er blev helt lagt ned af de mange bud. Jeg er blevet overvældet af virkeligheden, og jeg simpelthen bange for, at jeg misser et bud eller noget, siger Peter Ingemann, der derfor har valgt, at han lørdag middag starter en offentlig auktion på sin profil, der skal løbe frem til søndag klokken 14.