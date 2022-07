Ingen kære mor: Han slipper ikke

Onsdag var der premiere på 'Natten har øjne', der er Gabriel Bier Gislasons første danske spillefilm.

Hvis efternavnet ringer en klokke, så er det muligvis, fordi hans mor er den oscarvindende danske stjerneinstruktør Susanne Bier.

Hun var som den kærlige mor mødt op på den røde løber onsdag aften for at bakke op om sønnike og hans film.

Og hun kunne også fortælle, at der falder et råd af hist og her, når nu de begge arbejder som filminstruktører.

- Vi snakker da sammen, og det er sjovt at have en voksen søn, som laver det samme og er dygtig til det.

Det vigtigste råd, mor Bier mindes at have givet sin søn, er, at han skal huske at have det sjovt.

- Man kan godt blive overvældet over presset i det, og der er det vigtigt at stoppe op og huske på, at man trods alt ikke står midt i en krigszone.

Adspurgt, hvad hun gerne ville forskåne sin søn for i instruktørfaget, var meldingen klar. Og der er ingen kære mor:

- Det værste ved instruktørgerningen er, at man skal op klokken fire hver morgen ... og det bliver han ikke forskånet for, griner hun.

Stolt af mor

Til Ekstra Bladet fortæller Gabriel Bier Gislason, at hans mor rigtigt nok råder ham til at huske at have det sjovt, og at han blot synes, det er dejligt at kunne lave det samme som hende.

- Jeg er stolt af at have en mor, der er så fantastisk til det, hun laver. Og at jeg også får lov til at lave film, det er jeg enormt taknemmelig for, lyder det fra Gabriel Bier Gislason.

Han fortæller også, at der ikke har været noget pres, selvom mor har vundet en Oscar, og han selv er gået i hendes fodspor.

- Det har været en fornøjelse at kunne snakke med hende om det, men i sidste ende overskygger spændingen ved overhovedet at lave filmen alt, når først man er i gang.

Ifølge instruktøren giver det heller ikke meget mening at hænge sig for meget i, hvad andre har gjort eller synes, når man er filminstruktør - om det så er ens mor eller ej.

- Alt, man laver i film, er så specifikt på det, man laver, så jeg tror ikke, man kan kigge på andre og overføre det til sig selv. Man må bare følge sine egne instinkter, lyder det fra instruktøren.