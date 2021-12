Ingen kontakt: - Hvad rager det mig?

Thomas Blachman fortæller, at han ikke længere har kontakt til gruppen The Kubrix

Thomas Blachman lød meget som Thomas Blachman, da Ekstra Bladet mødte ham i anledning af den kommende sæson af 'X Factor', der får premiere 1. januar 2022.

Den rutinerede dommer, som har været med i 14 ud af de 15 sæsoner, har endnu engang været i felten for at møde de unge mennesker, og han har rosende ord med til deltagerne og resten af ungdommen anno 2021.

- Det poetiske ligger i, at ungdommen tager mig under sine vinger, fortæller mig hvordan de har det. Drengene har været nede i mors neglelak - de har udvidet maskulinitetsbegrebet.

Ifølge Blachman er 'James Bond-idealet' ved at fordufte, og det lovpriser han.

- Ungdommen er blevet 50 procent klogere på ganske få år. De har meget mere at skulle sige, de har mere på hjertet, mere gnist, større intellektuel kapacitet, de har større selvkrav, de har en kaldelse, der sker noget i tiden, som der er deres, siger Blachman.

- Nogen skal folde det ud, fordi de ligger mærke til det, det er derfor, jeg sidder her.

Blevet blød med alderen

Da Thomas Blachman for første gang satte sig i dommerstolen i 2008, var han en, der delte vandene i de bløde sofaer i stuerne. Tonen var oftest hård fra den excentriske trommeslager, men med årene er han blevet en tand blødere.

Thomas Blachman har nydt de mange auditions i 2022-udgaven af 'X Factor', der får premiere 1. januar. Foto: Jonathan Damslund

- Jeg indeholder alle temperamenter, alle sindstilstande, hele tiden. Der er ikke et sekund, hvor jeg ikke indeholder alt tænkeligt. I sindet. Hvad jeg ønsker at udtrykke, det hedder selvkontrol, jeg er blevet bedre til at kontrollere mig selv.

- Jeg kan styre mit humør, som du kan styre din bil.

Sovs og kartofler

I 2021-udgaven af 'X Factor' blev Blachman tovholder for gruppekategorien, og her støvsugede han restlageret i ungekategorien og skabte gruppen The Kubrix.

Da gruppen, til manges overraskelse, røg ud i femte liveshow, havde Blachman dog noget svært ved at styre sit temperament.

- I har kæmpet mod sovs og kartofler og amatørisme, og derfor er vi ude i en 'X Factor'-historisk tragedie, sagde han, da The Kubrix forlod programmet.

Han fortæller dog til Ekstra Bladet, at han ikke længere har noget med gruppen at gøre.

- Prøv at hør' her, jeg kan jo ikke slide mig selv op på andres børn. Jeg har jo mine egne børn, mig selv, venner og familie, jeg skal tage mig af. De kan jo gå ud og blive tandteknikere, hvad rager det mig, men de har haft fornøjelsen i at få en fantastisk oplevelse i selskab med mig, mit hold og tv-seerne.

Interviewet med den karismatiske dommer kan ses i videoen over artiklen.