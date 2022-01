Ingen som ham

Forfatter og musiker Flemming Quist Møller er død i en alder af 79 år.

Den folkekære kunstner faldt om ved morgenbordet med en blodprop i hjertet i mandags.

Det kunne forfatterens søn, Carl Quist-Møller, bekræfte over for TV 2 Lorry.

- Han faldt om i det hus i Taarbæk, hvor han er vokset op og også har boet de sidste år af sit liv. Han blev lagt i koma på Rigshospitalet. Her har vi siddet omkring ham i en uge, siger Carl Quist-Møller til mediet.

Mindeord

I mange år var Flemming Quist Møller en del af bandet Bazaar sammen med Peter Bastian, Anders Koppel og Mehmet Ozan.

Anders Koppel er tydeligt rørt over vennens død, da Ekstra Bladet rækker ud til ham mandag aften.

- Det er en stor del af mit liv, der er forsvundet med Flemmings liv, det er klart. Vi har spillet sammen i 37 år, siger han og fortsætter:

- Jeg vil mest huske ham for hans ukonventionelle tilgang til alting. Flemming havde et meget stærkt blik for det autentiske og ærlige. Han var ikke bundet af normer -tværtimod, hvis han så en norm, hvor noget skulle gøres på en bestemt måde, så flygtede han eller prøvede at springe det i stumper og stykker.

Ifølge den danske musiker og komponist er netop følgende ord rammende for Flemming Quist Møller: Original, vidende, kompromisløs og humoristisk.

På billedet ses bandet Bazaar. Foto: Polfoto/Lars Hansen

Anders Koppel erindrer især en episode med sin mangeårige ven, der har sat sine spor i hans hukommelse. Som for eksempel dengang Flemming fik tildelt en Æres-Bodil.

- Flemming sad bare ude i garderoben under hele showet og talte med garderobedamerne. Da de endelig fik ham til at gå op på scenen for at tage imod Æres-Bodilen, kom han til at smadre statuettens hoved, og derefter forærede han den væk til en anden person, som han delte en taxa med på vej hjem, fordi han tænkte, at denne person kunne bruge den til noget kunstnerisk, fortæller Anders Koppel efterfulgt af et grin.

Det er Flemming i en nøddeskal, forklarer Anders Koppel, der tilføjer, at Flemmings arbejde med musik og film betød meget mere for ham end den hæder, han fik tildelt i form at priser.

Tak for gode minder

Flemming Quist Møller stod bag børnebøgerne 'Cykelmyggen Egon', 'Bennys badekar' og 'Jungledyret Hugo'.

Han skrev ligeledes manuskriptet til 'De forbandede år 2', som kun nåede at se færdigklippet. Filmen får præmiere 20. april.

Statsminister Mette Frederiksen har også kommenteret på Flemming Quist Møllers død. I et opslag på Instagram skriver hun, at vi har mistet en af de skønneste stemmer i børnelitteraturen i Danmark.