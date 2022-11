Instruktør: - Han var et fantastisk menneske

Tirsdag eftermiddag ramte en tragisk nyhed den danske skuespillerverden.

Her kom nyheden om, at skuespiller, manuskriptforfatter og instruktør Jens Arentzen var død efter at have været syg med kræft. Han blev 64 år.

I skrivende stund bliver Arentzen, der for alvor blev kendt, da han indtog rollen som den unge Ulrik Varnæs i tv-klassikeren 'Matador', hyldet på de sociale medier for sin skuespillerkarriere og personlighed.

Også filminstruktør Søren Fauli har gode ord om Arentzen. Førstnævnte instruerede komedien 'Grev Axel', hvor Jens Arentzen havde rollen som Richard.

- Jens Arentzen var et fantastisk menneske. Han var en meget vild person. Han havde en fuldstændig vanvittig energi, siger Søren Fauli til Ekstra Bladet og fortsætter:

- På en eller anden måde var han helt sin egen. Lidt manisk. Men han formåede på en eller anden måde at bruge denne her mani, han var drevet af, til at skabe sin livsvej.

Søren Fauli vil blandt andet huske Jens Arentzen for sin energi. Foto: Aleksander Klug

Ekstremt engageret

Søren Fauli fortsætter med at påpege energien, der ifølge ham virkelig karakteriserede den berømte skuespiller. Og det kunne godt skræmme nogle folk.

- Folk kunne godt opfatte ham som vanvittig. At han var så sitrende i sin energi, men det gav ham en ekstrem fremdrift. Han var ekstremt engageret i det, han troede på. I en virkelig voldsom grad, og det var ret fantastisk.

- Og så var han et meget, meget sødt menneske. Men jeg kunne godt forestille mig, at der var nogen, der måske blev bange for ham, fordi han var så vild.

- Hvordan var jeres samarbejde under 'Grev Axel'?

- Det var faktisk meget 'straight', vil jeg sige. Han var meget præcis og meget dygtig. Han gav sig 100 procent. Han var god. Han var rigtig god. Han var også tillidsfuld, hvilket er svært, når man er så følsom. Han var ekstremt følsom. Han havde følelserne ude på tøjet.

- Hvad vil du huske Jens Arentzen for?

- Den energi, som jeg beskriver. Han var så sitrende. Det vil jeg huske ham for, lyder de afsluttende ord fra Søren Fauli.

Skuespiller og instruktør

Jens Arentzen trådte for alvor ind på den danske skuespilscene, da han indtog rollen som en ung Ulrik Varnæs i 'Matador'.

Efter tv-klassikeren fik Jens Arentzen også stor succes med rollen som Jens Okkings unge makker, kriminalassistent Steen Dahl, i serien 'Een gang strømer ...'.

Gennem 1980'erne og 90'erne havde han stærke biroller i blandt andet 'Midt om natten', 'Ballerup Boulevard' og 'Hip, Hip Hurrah!'.

Efterfølgende kastede Jens Arentzen sig ud i instruktørgerningen, hvor han debuterede i 1995 med tv-filmen 'Lille John', og i 2000 fik han en Robert for sin novellefilm 'Solen er så rød'.

