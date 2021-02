Intern mail afslører: 'Jeg vil gerne hjælpe ham videre'

Den skandaleramte tidligere DR-vært Mads Aagaard skal igen lave radio. Han blev for nylig fyret fra DR for hadbeskeder, intimiderende adfærd, grænseoverskridende seksuel adfærd og trusler om at dele nøgenbilleder.

Ekstra Bladet er i besiddelse af en intern mail fra direktøren til medarbejderne på Mads Aagaards nye arbejdsplads, RakkerPak Productions, hvor han forklarer, hvorfor valget er faldet på ham.

I mailen skriver direktør for RakkerPak Producitions, Tor Arnbjørn, at Mads Aagard fik 'en hård medfart efter en Berlingske artikel i oktober'. En artikel, hvor Berlingske havde 12 kilder, der direkte eller indirekte fortalte om stærkt grænseoverskridende adfærd fra Mads Aagaard.

'Grundlæggende er min verdensopfattelse, at man skal have en chance til. Det gælder alle - og især hvis man viser sig villig til at lære af egne fejl. Jeg har haft lange snakke med Mads om både hans overvejelser og læring af det forløb, han har været igennem. Det har ikke været let', skriver Tor Arnbjørn i mailen.

Direktør: 'Har lært af det'

Tor Arnbjørn skriver i den interne mail, at han gerne vil hjælpe Mads Aagaard videre med 'sit (arbejds)liv'.

'For mig er der ingen tvivl om, at Mads har lært af det der er sket. Prisen har været høj for ham, og han er stadig ung. Jeg vil gerne være med til at hjælpe ham videre i sit (arbejdes) liv'.

'Samtidig har målet med Rakkerpak altid været, at skabe en rummelig arbejdsplads, hvor vi trives, har tillid til og passer på hinanden. Min vurdering er, at der også er plads og overskud til en som Mads', skriver direktøren.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Mads Aagaard og Tor Arnbjørn, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelser, men overfor fagbladet Journalisten siger direktøren, at 'han ikke skal arbejde på nogen eksisterende projekter'.

Direktøren vil ikke uddybe, hvad Mads Aagards arbejdsopgaver bliver, men i mailen står der, at han er ansat til 'tænke langt og nyt'.

'Hos Rakkerpak har vi været så super privilegerede at vokse hurtigere end både Dorte og jeg havde forestillet os, da vi startede for 15 måneder siden. Det giver muligheder for at tænke langt og nyt'.

'Det er det, Mads er ansat til at hjælpe med. For mig er der ingen tvivl om, at Mads er en dygtig journalist og kan hjælpe os i Rakkerpak med at blive endnu bedre', fremgår det af mailen.

Undskyldte

Da Berlingske artikler om den skandaleramte tidligere DR-vært rullede tilbage i oktober, gik Danmarks Radio ud og undskyldte offentligt.

'Det, der kan læses i Berlingske, gør dybt indtryk. Sådan skal ansatte i DR naturligvis ikke opføre sig'.

'Det er selvsagt dybt beskæmmende, at nogen skal opleve en sådan adfærd fra en DR-medarbejder, og vi vil gerne uforbeholdent undskylde overfor de pågældende, at de har været udsat for det, der beskrives. Sådan skal det ikke være', lyd det dengang fra DR.

